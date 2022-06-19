Південь ми нікому не віддамо, все своє повернемо, і море буде українським – звернення Президента Володимира Зеленського

19.06.2022 7:05

Бажаю здоров’я!

Нічний, майже ранковий звіт.

Повертаюся з півдня – відвідав сьогодні наші передові позиції на Миколаївщині, відвідав сам Миколаїв, а також Одеську область. Поспілкувався з нашими захисниками, захисницями – військові, поліцейські, нацгвардійці, тероборона. Настрій у них – упевнений, і по очах видно, що всі вони не сумніваються в нашій перемозі. Подякував за службу, за захист нашої держави. Подякував батькам таких хоробрих дітей. Справді дуже міцних.

Вручив нагороди найкращим. Вручив орден «Золота Зірка» Герою України – полковнику Вадиму Сухаревському, командиру 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським і безпечним.

І в Миколаєві, і в Одесі провів наради з нашими військовими, з усіма посадовцями, які відповідають за оборону й забезпечення цих областей. Заслухав доповіді щодо руйнувань, яких області зазнали від російських ударів. Втрати – значні. Багато житлових будинків зруйновано, порушена цивільна логістика, багато соціальних питань. Доручив зробити більш системною допомогу людям, які втратили близьких. А все зруйноване обов’язково відновимо. Немає в Росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити.

Предметно пройшлися по економічній ситуації, по роботі аграрного сектору. Обговорили безпеку наших портів і можливості для експорту нашої агропродукції. Наша позиція чітка й незмінна: щойно вдасться гарантувати безпеку за допомогою міжнародного посередництва, Україна зробить усе можливе для протидії продовольчій кризі у світі, яка виникла через російську війну, – і в Азії, і в Африці, і в більшості країн Європи.

У Миколаєві й Одесі відвідав міські лікарні. Подякував лікарям, медичним сестричкам – вони просто наші герої. Напередодні Дня медика привітав з професійним святом.

Поспілкувався з нашими оборонцями, які були поранені в боях.

Вчора підписав указ про присвоєння звання генерал-майора командувачу Медичних сил Збройних Сил України Тетяні Остащенко. Мав честь сьогодні особисто привітати Тетяну Миколаївну з цим званням.

І я недарма завжди кажу у своїх зверненнях «захисники й захисниці». І хочу, щоб усі ми в Україні завжди підкреслювали внесок і чоловіків, і жінок в оборону нашої держави.

Головні мої враження сьогодні – абсолютна гордість за наших людей. Пишаюся всіма, хто захищає державу! Вдячний усім, хто рятує людей!

Слава Україні!

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