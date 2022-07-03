Україна нічого не віддає; ми повернемося завдяки тактиці та нарощуванню постачання сучасної зброї – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Усі наші захисники, наші захисниці!

Сьогодні в нашій державі відзначаються два важливих професійних свята: День Військово-Морських сил України й День зенітних ракетних військ. Я щиро вітаю всіх захисників і захисниць України, які служать у цих військах, вітаю всіх ветеранів флоту, всіх ветеранів-зенітників. Завдяки вашій службі та вашій хоробрості врятовані тисячі життів наших людей.

Російські окупанти зазнали дуже значних втрат і на морі, і в небі. Таких втрат у них не було протягом багатьох десятиліть. Іще раз дякую за службу!

Головне завдання держави – зробити все, щоб у наших героїв, у наших воїнів з усіх родів військ було все необхідне для захисту держави, щоб була найсучасніша зброя. Це непросто, це вартує багатьох зусиль, це потребує численних переговорів, але ми забезпечимо таке постачання. Україна вийде на рівень, коли буде нівельована вогнева перевага окупантів. Ми не втрачаємо жодного дня – переконуємо партнерів, налагоджуємо нові зв’язки, використовуємо всі можливості – політичні, дипломатичні, інформаційні…

Сьогодні російська армія вкотре жорстоко обстріляла Слов’янськ, Краматорськ, Харків з реактивної артилерії, із систем «Смерч». Тільки у Слов’янську у списку загиблих – уже шість людей, близько двадцяти – поранені. Загинула дівчинка, її звали Єва. У серпні цьогоріч їй би виповнилося 10 років…

Росія має достатньо «Смерчів», «Ураганів», «Градів», щоб знищувати в Україні місто за містом. Вони зібрали на Донбасі зараз свою найбільшу вогневу потугу. І вони можуть використовувати десятки тисяч артилерійських снарядів щодобово на одній ділянці фронту. Це реальність. Тому ми знищуємо потенціал окупантів – день за днем, прораховано, потужно. І, звичайно, отримані нами системи HIMARS та інша зброя від партнерів відіграють при цьому важливу роль. Не меншу роль відіграє й те, що ми бережемо життя наших воїнів, наших людей. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе.

І якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає тільки одне: що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї.

Україна нічого не віддає. А коли хтось там у Москві щось доповідає про Луганську область – хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, у перші дні цього вторгнення, навесні й зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні. Поступово ми рухаємося вперед – і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі: Зміїний – гарний приклад цього. Буде день, коли те ж саме скажемо й про Донбас.

Сьогодні Київ відвідав Прем’єр-міністр Австралії. Історичний момент. І це дуже важливий візит. Австралія – одна з топових держав, якщо оцінювати рівень її підтримки. Ми вже одержали від неї значну оборонну допомогу. Сьогодні пан Прем’єр-міністр анонсував новий пакет підтримки. Вдячний йому за це. Також Австралія також посилить санкції проти Росії. Це – результат нашої постійної активності, яка збільшує вартість для Росії цієї війни.

Російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років. Світ відмовляється від звʼязків з Росією. Слова «обвал», «дефіцит» і «бідність» – це те, що буде описувати російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом.

Вони втратили понад 35 тисяч солдатів убитими, і це ще консервативна оцінка. І заради чого все це? Заради того, щоб божевільні пропагандисти показали десь у своїх ефірах російський або радянський прапор на руїнах… Іншої відповіді просто немає.

Для всіх у світі – і, я впевнений, для всіх недурних людей у самій же Росії – зрозуміло, що Україна переможе. Це лише питання часу. Це питання, на жаль, втрат, яких ми зазнаємо, передусім людей. Це питання сучасної зброї, яку ми маємо отримати й обовʼязково отримаємо.

Завтра – конференція у Швейцарії, яка присвячена відбудові України. Сьогодні в Києві я зустрівся з президентом Міжнародного олімпійського комітету, і одна з його ініціатив – це скликання спеціальної конференції для збору коштів на відновлення української спортивної інфраструктури… Цих і багатьох інших міжнародних ініціатив просто не було б, якби світ сумнівався в нашій перемозі.

Тому треба зосереджено працювати й надалі, боротись і бити окупантів, поки всю нашу країну не повернемо собі. Україна буде вільною.

Я вдячний усім, хто захищає державу!

Слава Україні!