Рішення про санкційний виняток буде сприйматися в Росії виключно як прояв слабкості – звернення Президента України

Українці! Українки!

Усі наші захисники й захисниці!

Сьогодні був непростий день.

По-перше, Міністерству закордонних справ довелося викликати представника Канади у нашій державі через абсолютно неприйнятний виняток із санкційного режиму проти Росії. Це стосується не просто якоїсь турбіни для газопроводу «Північний потік», яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила передати. Передати фактично Росії. Це стосується спільних правил.

Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне. Причому небезпечне не тільки для України, а й для всіх країн демократичного світу.

Рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості. Така їхня логіка. І якраз тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу у Європу. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується.

Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску.

Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато інших проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили.

Увесь день триває розбір завалів у місті Часів Яр на Донеччині. Позавчора російські терористи завдали удару по двох багатоповерхівках, і на цей час у списку загиблих 31 людина. Девʼятьох вдалося врятувати.

Харків пережив нові жорстокі удари російської армії. Чергова ракета влучила в житловий будинок – один підʼїзд повністю зруйнований. Вранці ж окупанти обстріляли Салтівський та Київський райони з реактивної артилерії – пʼять людей убито.

Ракетних ударів зазнала Одещина, продовжились надзвичайно жорстокі бойові дії на Донеччині й на території Луганської області.

Мої співчуття усім рідним і близьким загиблих…

І на такому тлі просто соромно дивитись, як людям не вистачає сміливості, щоб чесно розібратися з однією турбіною.

Направив сьогодні до Верховної Ради України дуже важливий законопроект – про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі, які перебувають в Україні. Фактично це відповідь на закон, який навесні був ухвалений Польською державою в інтересах наших громадян. Зокрема, пропоную дати нашим польським братам можливість легально перебувати в Україні протягом 18 місяців, право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання у наших вишах, медичне обслуговування.

І прошу народних депутатів України поставитися до цього законопроекту максимально сумлінно.

Ми досягли у відносинах із Польщею найвищого рівня довіри та співпраці не просто за десятки років, а за життя багатьох поколінь наших народів. І маємо це тільки збільшувати, маємо ще посилювати наші зв’язки в усіх сферах і на основі чіткого розуміння, що Україна та Польща можуть бути вільними тільки разом – у братерстві.

Сьогодні ж підписав указ про присвоєння місту Перемишль почесного звання «Місто-рятівник». За надзвичайно вагомий внесок влади міста, волонтерів і жителів у допомогу нашим людям і нашому захисту. Я нагадаю, що це вже друге таке рішення – польський Жешув першим отримав це звання.

Провів у Києві важливі переговори з Премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Обговорили нашу оборонну співпрацю, фінансову допомогу для України й подальший рух нашої держави європейським шляхом. Подякував за сильну підтримку, яка є найбільшою зараз за всю історію українсько-нідерландських відносин.

Говорив з Президентом Туреччини Ердоганом. Ключове питання – це відновлення наших експортних маршрутів через Чорне море. Працюємо над тим, щоб це стало можливим. Що швидше це відбудеться, то менше людей у світі відчують удар продовольчої кризи, що так дбайливо готувалася Росією.

Увечері підписав черговий указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 287 учасників бойових дій.

Дякую всім, хто захищає людей і державу!

Дякую всім, хто працює на перемогу!

Вірю, що завдяки вам в Україні настане сонце.

Слава Україні!