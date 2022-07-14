Цей день укотре довів, що Росія має бути визнана державою-терористом – звернення Президента України

Сьогодні я адресую це звернення не українцям і українкам, як зазвичай, а нашим партнерам. Демократичному світу.

Цей день укотре довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. Жодна інша держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя.

Внаслідок лише одного ракетного удару по нашому місту Вінниці вбито 23 людини. Троє дітей до десяти років. І це, на жаль, ще не остаточна кількість. Розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей. Серед госпіталізованих є важкопоранені.

Одна з ракет знищила медичний центр «Нейромед». Всередині були люди. Наталія, їй 40 років. Тетяна, їй 32 роки. Володимир, йому 61 рік. Віра, їй 55 років. Я побачив їх серед безвісно зниклих. Розумієте, було навіть невідомо, що взагалі сталося з людьми, які просто пішли в медичний центр…

А якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі або в Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом?

Серед загиблих сьогодні у Вінниці – дівчинка, їй було чотири роки, її звати Ліза. Чотири роки дитині! Її мати у важкому стані…

Росія обірвала життя дівчинки якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів. Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоб кожен російський військовий був покараний.

Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла б собі таку зухвалість? Убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення.

Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу. Після цього ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України. Також якнайшвидше має запрацювати спеціальний компенсаційний механізм, за допомогою якого всі російські активи та кошти в усіх країнах світу повинні бути конфісковані й спрямовані на відшкодування збитків жертвам російського терору.

Абсолютно необхідно якнайшвидше запровадити такі обмеження проти російського енергетичного експорту, які не дадуть змогу терористам покривати свої витрати за рахунок міжнародної спільноти.

І я хочу підкреслити: це все потрібно не одній тільки Україні, не тільки нашим громадянам, чиї життя під загрозою від російського терору. Це потрібно всім вам, усім у світі, хто цінує людське життя хоча б трохи.

Терор – це вірус. І якщо хтось із терористів залишається безкарним, це тільки заохочує інших.

Сьогодні вранці у Києві відбулася церемонія нагородження наших захисників, яким присвоєно звання Героя України. Я вручив ордени «Золота Зірка» нашим воїнам, а також рідним тих воїнів, які удостоєні звання Героя посмертно.

Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно. Державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно.

Сотні тисяч наших воїнів щодня й щоночі стримують російську навалу. Українці роблять один із найвагоміших внесків в історії у боротьбу проти тероризму. І ми вдячні всім, хто нам допомагає. Кожній державі, міжнародним структурам, громадським об’єднанням по всьому світу, сумлінному бізнесу, кожній небайдужій людині.

Але настав час для демократичного світу закріпити все це належними юридичними інструментами. Статусом держави-терориста для Росії. Спеціальним трибуналом щодо російської агресії. Спеціальним компенсаційним механізмом, який спрямує кошти держави-терориста тим, кого вона хотіла знищити. І, звичайно, новими санкціями за терор. Нові санкції потрібні так само якнайшвидше.

І наостанок. Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли «Калібри» по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує.

Вічна памʼять усім жертвам російського терору!

Вічна слава кожному й кожній, хто захищає нормальне мирне життя!

Слава Україні!