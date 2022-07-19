Хоч би як окупанти намагалися сховатися, ЗСУ й наша розвідка забезпечать удари у відповідь, а кожен російський злочинець буде встановлений – звернення Президента України

Українці! Українки!

Всі наші захисники й захисниці!

Щодобово окупанти дають чергові підстави для визнання Росії державою-терористом. Минулої ночі вони здійснили ракетний удар по селу в Одеській області – сім ракет «Калібр» морського базування проти звичайного села. Це не дешеві й не прості ракети – Росія дуже пишалася ними. І куди ж вони влучили? Звичайне сільське поле й ферма, що не працює, сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей, Будинок культури. Жодного військового сенсу. Це просто терор.

На щастя, загиблих немає – люди вчасно зреагували на сигнал повітряної тривоги. Але шестеро місцевих були травмовані, серед них – п’ятимісячна дитина. Їй та матері надається вся необхідна допомога. Ось такі мішені у російських крилатих ракет. І якими ж треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирних селах і містах! Навіть риби й рапани в Чорному морі мають більше гідності, ніж офіцери російського флоту.

За минулу добу російських обстрілів зазнали ще Нікополь та інші населені пункти Дніпропетровщини, Харківщина, Миколаїв, Краматорськ – крилата ракета вдарила там просто по центру міста, Словʼянськ, Торецьк та інші міста Донбасу. Багато загиблих, багато поранених… Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини. На захопленій Запорізькій АЕС та в Енергодарі – нові факти терору проти працівників і місцевих мешканців… Хоч би як окупанти намагалися сховатися, Збройні Сили України, наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь, і наша держава встановить особу кожного російського злочинця, хто винний у терорі проти українців.

Збільшення американської підтримки для України, додаткова допомога для захисту людей від російського терору, задоволення гуманітарних потреб – це все завдання візиту першої леді України до Сполучених Штатів. Сьогодні, у другий день візиту, – зустріч у Білому домі з першою леді Джилл Байден. Президент Байден, віце-президент Камала Гарріс та її чоловік прийшли привітати першу леді України. Я вдячний президентському подружжю Сполучених Штатів, усім представникам американської адміністрації та кожній американській родині за теплоту щодо нашої країни й наших людей.

І я очікую від цього візиту першої леді вагомих результатів для України у співпраці з Америкою. Саме зараз це важливо. Вже відбулися зустрічі і з Державним секретарем Ентоні Блінкеном, із Самантою Павер та іншими впливовими жінками-політиками, що представляють урядові та парламентські структури Америки. Завтра Олена виступатиме в Конгресі – від імені всіх українських матерів, усіх українських жінок, і це буде важливе звернення. І я дуже вірю, що його справді почують ті, від кого залежить ухвалення рішень у США.

Провів сьогодні телефонні переговори з трьома лідерами. Поінформував Президента Польщі Анджея Дуду про ситуацію на передовій. Обговорили з ним подальші кроки в протидії російській агресії. Говорив з Прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі. Подякував йому за чесну й принципову позицію на захист наших спільних європейських цінностей. Увечері говорив також з Президентом Кот-дʼІвуару. Поінформував його про наші зусилля в протидії продовольчій кризі, яку створила Росія і яка загрожує світу масштабним голодом.

Триває оновлення силової вертикалі держави. Сьогодні призначив нових очільників обласних управлінь Служби безпеки України в Закарпатській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Звільнив одного із заступників голови СБУ.

Вдячний членам конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за фіналізацію конкурсу. Рішення про переможця затверджено.

Призначено й нового міністра соціальної політики України – Оксану Жолнович. Очікую від неї більшої активності в роз’ясненні людям усіх нюансів державної соціальної політики – конкретних прав людей, механізмів виплат та інших можливостей, які надає держава. Також потрібно прискорити осучаснення нормативної бази для соціальної політики, і роль міністра в цьому має бути вагомою.

Дуже важливо, що Верховна Рада України сьогодні реалізувала ініціативу керівника Офісу Президента Андрія Єрмака про створення спеціальної комісії для контролю за використанням озброєння, яке надають наші партнери. До складу комісії увійшли представники всіх фракцій і груп парламенту.

Я хочу підкреслити: жодного ґрунту для будь-яких претензій до нашої держави щодо цього не було й немає. Наші партнери абсолютно поінформовані про те, як ми використовуємо надану зброю. Але щоб зняти будь-які маніпуляції російських пропагандистів і тих, хто їм допомагає в Україні чи ще десь там, запрацює такий додатковий парламентський інструмент контролю.

Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 185 військовослужбовців відзначені державними нагородами, п’ять із них – посмертно.

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!

Слава всім, хто захищає й посилює нашу державу!

Слава Україні!