Щотижня посилюємо Україну, наближаємося до Євросоюзу, забезпечуємо сили, щоб протистояти Росії – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Коротко звітую про добу, що минає.

Перше – щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами.

Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі.

Хоч би які в них були плани – ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України.

Друге – сьогодні Верховна Рада України погодила призначення нового Генерального прокурора, ним став Андрій Костін. Людина порядна, професійна, уміє працювати системно. Серед його найголовніших завдань суспільство бачить забезпечення всього, що необхідно для притягнення Росії до відповідальності за війну. Це співпраця з Міжнародним кримінальним судом, з державами-партнерами, які допомагають встановлювати конкретних винних серед російських військових; це фіксація фактів скоєних окупантами злочинів, забезпечення формування доказової бази для притягнення до кримінальної відповідальності кожного воєнного злочинця. Офіс Генерального прокурора є однією з ключових інституцій, які працюють для того, щоб усі російські вбивці й кати відповідали за скоєне проти українців.

Третє – готуємося до збільшення нашого експорту електрики споживачам у Європейському Союзі. Попри таку війну ми в рекордний термін забезпечили приєднання енергомережі України до енергосистеми всієї Європи. Наш експорт дає нам змогу не тільки мати валютну виручку, але й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску.

Поступово зробимо Україну одним з гарантів європейської енергетичної безпеки саме завдяки нашому внутрішньому виробництву електрики.

Четверте – готуємося до дуже важливих політичних і дипломатичних подій, які заплановані на другу половину цього тижня. Передусім це стосується завтрашнього відзначення Дня Української Державності. Але не тільки цього. Будуть ще події, будуть ще новини. Щотижня посилюємо нашу державу, щотижня робимо речі, які зближують нас із Європейським Союзом, і щотижня забезпечуємо додаткові сили, щоб протистояти Росії.

Пʼяте – сьогодні відбулося спільне засідання Міжнародної санкційної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Майкла Макфола за участю представників українського парламенту – керівництва Верховної Ради та фракцій і груп. Напрацьовуються нові рішення, які збільшать ціну для Росії за війну. Зокрема, є ініціатива щодо посилення відповідальності на рівні Євросоюзу за ухилення від санкцій та ініціатива щодо обов’язкового розкриття інформації про будь-які ділові контакти, спільне володіння корпоративними правами та власністю з громадянами Росії. Санкційна група Єрмака-Макфола буде координувати свою роботу з представниками нашого парламенту.

І ще одне.

За час повномасштабної війни 160 українським воїнам я присвоїв звання Героя України. І серед них – одному з найефективніших українських льотчиків, майору Олександру Кукурбі. У квітні в Маріїнському палаці, у Білій Залі Героїв України я вручив йому орден «Золота Зірка». Вчора майор Кукурба загинув у бою. Це був його сотий бойовий виліт. Справжній український герой, якого ми будемо завжди памʼятати.

Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну!

Слава кожному й кожній, хто захищає нашу державу!

Слава Україні!