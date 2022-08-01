Сила демократичного світу добре відчувається на полі бою в Україні цими тижнями – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні почалося виконання ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту Одеси.

Станом на зараз іще не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом того, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі.

Наразі все залежить від виконання безпекових параметрів ініціативи, а це – відповідальність партнерів, насамперед Організації Об’єднаних Націй і Туреччини.

У нас не може бути ілюзії, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт. Росія послідовно провокувала голод в країнах Африки та Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства. А зараз, в умовах надзвичайної спеки цьогоріч у Європі, загроза цінової кризи та певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн.

Тож подивимось, як працюватимуть домовленості та чи справді буде безпека. Своєї черги на відправлення вже чекають 16 суден, і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства.

Для нашої держави це теж має значну користь, і питання не лише в мільярдах доларів валютної виручки. До вирощування експортних аграрних культур залучені близько півмільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць. Звідси й відповідна державна увага до виконання експортної ініціативи. Це справді потрібно нашим людям.

Говорив сьогодні з Президентом Франції Еммануелем Макроном, зокрема й про відновлення нашого аграрного експорту морем. Загалом переговори тривали півтори години й були дуже змістовними: передусім відносини в оборонній сфері, широкий спектр безпекових питань – дякую за вже передану Україні допомогу, яка ефективно захищає нас на полі бою.

Також обговорили макрофінансову підтримку для нашої держави. Я попросив пана Президента допомогти нам розблокувати макрофін, який загальмувався у Європі. Хочу нагадати всім лідерам, що це 9 мільярдів євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні речі – це наші пенсії, це наші заробітні плати, підтримка для переселенців, і тому ми очікуємо відповідних рішень конкретних державних діячів.

Пан Президент Франції поінформував мене про результати свого турне країнами Африки – ми зараз посилюємо цей напрямок нашої зовнішньої політики. Я запросив Президента Макрона взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться незабаром.

Торік ми створили Кримську платформу й розвиваємо цей формат – попри всі загрози та відчутну дипломатичну протидію Росії.

За роки окупації Росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір, і десятки тисяч людей стали його жертвами. Крим став плацдармом для ударів по вільній території нашої країни… Слабка й недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 14-му році й у наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростися до таких масштабів. Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму.

Ситуація на полі бою за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Тривають жорстокі бої на Донбасі, на Харківщині, триває боротьба за південь нашої держави…

Українська артилерія та розвідка вже зробили багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів, і це відчувається. Хочу сьогодні подякувати всім нашим воїнам, які руйнують російську логістику, які знищують боєзапас окупантів і які не залишають окупантам жодного безпечного місця на нашій землі.

Також хочу подякувати зараз партнерам – усім, хто постачає Україні сучасну й ефективну артилерію, ракетні системи. Сила демократичного світу добре відчувається на полі бою в Україні цими тижнями.

І сьогодні ж відбулася чергова розмова у форматі Україна – Сполучені Штати три на три: Андрій Єрмак та Джейк Салліван, Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен, Валерій Залужний та Марк Міллі. Це наш постійний формат, який вже дав змогу зробити фундаментальний внесок у захист усього вільного світу. Скоординували наступні кроки в підтримці України.

Вічна слава всім, хто бореться за свободу!

Слава Україні!