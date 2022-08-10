Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю – звернення Президента України

Українці! Українки!

Усі наші захисники й захисниці!

Після завершення цього важкого 168-го дня нашої оборони варто сказати кілька речей.

Перше. Збройні Сили України, наша розвідка й наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинули внаслідок удару окупантів по Марганцю. Ще понад десять – поранені, п’ятеро – у важкому стані.

Російські війська били «Градами». Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву, по Харкову, укотре доводить, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні. Що потужнішою буде наша зброя і що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця жорстока війна.

І це друга річ, про яку я хотів сказати сьогодні. Це питання, яке турбує абсолютно всіх: коли закінчиться війна? Хтось каже – іще місяці, хтось каже – рік, хтось – навіть більше. Але питання про час насправді безпосередньо залежить від питання про втрати, яких зазнає Росія. Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку Україні. Ось про це варто думати всім, хто захищає нашу державу й допомагає Україні: як завдати окупантам якнайбільших втрат, щоб меншим був час війни.

Якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить, потрібно більше боротися, більше результатів, щоб переконати.

Тільки за одну минулу добу окупанти втратили десять бойових літаків: дев’ять у Криму і ще один – на Запорізькому напрямку. Є в окупантів і нові втрати бронетехніки, складів з боєприпасами, логістичних маршрутів…

Завтра в Копенгагені починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав – партнерів України. Обговорюватиметься подальша підтримка нашої держави в цій війні, зокрема зброєю. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що тільки забезпеченням програшу Росії на полі бою, тільки російськими втратами – військовими, політичними, економічними – можна наблизити повернення безпеки для України та всієї Європи. Що більше зброї отримує Україна, що більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше й наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя.

І третя річ. Хочу сказати її саме зараз мешканцям тимчасово окупованої території. Хоч би що обіцяли окупанти, їхня дорога одна – це втеча. У кращому разі. Якщо встигнуть.

Ми вигнали російську армію з північних областей. Ми вигнали окупантів з нашого Зміїного. Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом із півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть із Харківщини, з Донбасу, з Криму… І кожен, хто може цьому допомогти, має цьому допомогти.

Якщо ви володієте будь-якою важливою інформацією про ворога, будь ласка, повідомте її в безпечний для себе спосіб нашим спецслужбам, нашим військовим. Якщо знаєте тих, хто допомагає окупантам чи виправдовує агресію, будь ласка, повідомляйте й про це.

Обовʼязково допомагайте нашим людям на окупованій території, які залишились самі чи без звʼязку. Говоріть з ними, підтримуйте їх, розповідайте їм про нашу боротьбу й про можливості евакуюватися на вільну територію. Окупанти використовують наших людей для прикриття своїх ударів як живий щит. Україна поверне все своє, і має зберегти якнайбільше життів.

Провів сьогодні кілька важливих нарад, зокрема щодо програми швидкого відновлення звільнених територій.

Продовжую створювати нові звʼязки на найвищому рівні з країнами Африки – сьогодні говорив з Президентом Республіки Гана. Вчора – з Президентом Демократичної Республіки Конго. Продовольча безпека, співпраця в міжнародних організаціях, економічні звʼязки – це коло питань, які йдуть у плюс і нашій державі, і африканським країнам.

Ввечері підписав черговий указ про нагородження наших захисників. 244 учасники бойових дій відзначені державними нагородами, з них 21 – посмертно.

Українці мають завжди памʼятати, що кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях. Окупанти нічого не захоплювали без спротиву наших героїв з 24 лютого і нічого не зможуть зберегти. Ми все звільнимо.

Вічна слава кожному й кожній, хто воює за нашу державу!

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!

Слава Україні!