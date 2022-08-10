ЗСУ зруйнували міст в районі Каховської ГЕС, він непридатний для використання. Війна на 10 серпня

ЗСУ вдарили по мосту через Дніпро в районі Каховської ГЕС, після чого він став непридатним до використання. Заборонена зброя, потужні ракети, артилерія та танки — ворог використовує на лінії вогню всі наявні ресурси. Окрім Дніпропетровщини, гатили по Миколаєву, Запоріжжю, Донеччині, Харківській та Сумські областях. Зайнятий росіянами Крим оговтується від вибухів у Сакському районі. А в Енергодарі загарбники почали підключення Запорізької АЕС до окупованих територій

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