ЗСУ і наш народ щодня доводять окупантам, що в них немає шансів вберегтися на українській землі – звернення Президента Володимира Зеленського

Добрий вечір, українці, українки!

Європейці!

Нашим атомникам, усім фахівцям енергетичної галузі вдається оберігати Запорізьку атомну станцію від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські сили. Наразі станцію вдалося підімкнути до мережі. Вітаю. Вона виробляє енергію для України.

Хочу підкреслити, що ситуація залишається дуже ризикованою, небезпечною. Будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знову поставлять станцію за крок від катастрофи.

Тому так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше й допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Тому так важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів і щоб зникла загроза обстрілів самої станції чи ліній електропередачі з неї.

Українські дипломати й наші партнери продовжують у щоденному режимі боротися за безпеку для ЗАЕС. І сьогодні я хочу подякувати і всім тим, хто мобілізує реакцію світу на російський радіаційний шантаж. Всім нашим атомникам – ви молодці, ви крути! Усім нашим енергетикам – ви міцні – чия професійність зараз у прямому сенсі слова рятує і Україну, і Європу, коли вони долають наслідки російського терору на станції!

Сьогодні можемо зробити й перші висновки про порятунок багатьох країн, багатьох народів від продовольчої кризи, яку Росія так хотіла загострити до реального голоду. Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший з 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Це перемога.

Це означає на практиці, що українське зерно й сам факт того, що запрацював український напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи і не допускають катастрофічного дефіциту. Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки.

До речі, 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені в 15 країн світу, маємо ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження. Мета – вийти на обсяг у 3 мільйони тонн експорту по морю щомісяця. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії і Європи.

Важливо й те, щоб і в нашому суспільстві усвідомлювали: цей експорт не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян – це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній, до нашого бюджету і, що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році.

Я досі пам’ятаю радість портових працівників в Одесі, коли вони не просто дізналися, а реально побачили, що порт відновив роботу. Це справді важливий результат для України, для Чорноморського регіону й для усього світу.

І я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи, цієї ініціативи. Наголошую, що це повна відповідальність партнерів – не допускати будь-яких російських провокацій і зриву експорту.

Продовжуємо мобілізацію інформаційної підтримки для України. Зараз такий час, що потрібно шукати ще більше нестандартних каналів поширення правди про війну Росії проти нас з вами, нашої незалежності, про потреби нашої держави. Ми постійно знаходимо нових інформаційних друзів – реальних друзів – партнерів у захисті свободи й у протидії дезінформації Росії.

Так, сьогодні говорив з Джиммі Феллоном – дуже відомим американським телеведучим, актором – про варіанти того, як привернути увагу до України, як донести правду до Сполучених Штатів, до людей. Як можемо ще допомогти Україні – це було його головне питання. Питання, як перемогти в цій інформаційній війні проти брехні Російської Федерації.

Ситуація на передовій залишається без суттєвих змін цими днями. Наші воїни роблять усе можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Думаю, ви всі бачите відповідні новини – про знищення баз окупантів, їхніх складів, тих переправ через річки, якими вони користуються.

І що успішнішими ми будемо в цьому – наша розвідка, наша армія, Служба безпеки України – то швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь. Збройні Сили України, увесь наш народ щодня доводять російським окупантам, що в них немає й не буде шансів вберегтися на українській землі. Настане день, коли окупанти це визнають. Або їх просто не залишиться.

Вічна слава всім вам, захисники, захисниці нашої держави!

Вічна слава нашому сильному, незламному, мудрому, прекрасному народу!

Слава Україні!