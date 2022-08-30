4 загиблих та з десяток поранених: щонайменше 9 ворожих прильотів по середмістю Харкова

Щонайменше дев’ять ворожих прильотів по середмістю Харкова. Російські війська вкотре обстріляли центр міста. З артилерії гатили по парку, жиловій п’ятиповерхівці, центральному ринку та дитсадку. За попередньою інформацією четверо загиблих та з десяток поранених. А напередодні рф обстріляла Миколаїв. Там також є загиблі та багато травмованих. Українські війська між тим працюють на всіх напрямках. На півдні є значні успіхи

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