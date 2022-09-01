Окупанти гатять по Енергодару з авіації – відключився 5 енергоблок Запорізької АЕС / Новини фронту

01.09.2022 17:15

Росіяни знову обстрілюють Енергодар. Гатять не лише з мінометів, залучити авіацію. Внаслідок атаки російських військ майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і знову відключився 5-й енергоблок. Злочинні дії окупантів призвели до відключення блока та знеструмлення станції. Тим часом місія МАГАТЕ вже прибула на Запорізьку АЕС. Про це повідомили в Енергоатомі. Загалом про ситуацію на фронті далі

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