Взимку Росія готується до енергетичного удару по європейцях; відповіддю мають бути наша єдність і посилення тиску – звернення Президента України

Українці! Українки!

Сьогодні хороший результат у наших Повітряних сил – збиті «Калібри», ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники.

Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування «Схід». Ви молодці – сьогодні й завжди.

Кожен такий результат – це врятовані життя наших громадян, можливість не боятися для всіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет та авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави.

І, звичайно, ми вдячні всім нашим партнерам, які допомагають з відповіддю на це складне питання. Допомагати Україні з протиповітряною обороною – це найбуквальніший, найочевидніший спосіб захищати людей від російського терору.

Жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту – і на Харківщині, і на Донбасі, і на півдні нашої країни.

Російські війська знову били по Миколаївщині, по районах Запорізької, Дніпропетровської областей, по Харкову. На жаль, є жертви, серед них, на жаль, є діти.

Українська артилерія робить усе, щоб знищити ударний потенціал окупантів, щоб кожен російський штаб та всі їхні склади боєприпасів, усі логістичні маршрути на окупованій території були знешкоджені.

Я дякую нашим воїнам, які це забезпечують. Сьогодні зокрема хочу відзначити бійців 55-ї артилерійської бригади на Донецькому напрямку – за влучний вогонь по ворогу. Дякую й нашій розвідці, й Службі безпеки України за точність наших відповідей по позиціях і об’єктах окупантів.

На жаль, маємо сьогодні абсолютно неприпустиму подію в місті Чернігів. Вдень на публічному заході в центрі міста пролунав вибух, спрацював гранатомет. Серед постраждалих – діти. Маленький хлопчик зараз у важкому стані в реанімації.

Правоохоронці мають якнайшвидше зʼясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. І будуть.

І я закликаю представників місцевої влади по всій країні, усіх наших правоохоронців дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося.

Цими днями Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу – повністю зупинилося прокачування газу «Північним потоком». Навіщо вони це роблять? Росія хоче зруйнувати нормальне життя кожного європейця – в усіх країнах нашого континенту. Хоче послабити й залякати всю Європу, кожну державу. Де Росія не може зробити це силою звичайної зброї, робить це силою енергетичної зброї. Намагається вдарити бідністю й політичним хаосом там, де поки що не може вдарити ракетами.

І щоб захиститися від цього, нам усім у Європі потрібно ще більше єдності, ще більше координації, ще більше допомоги одне одному.

Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: перше, наша єдність – єдність у захисті від держави-терориста, а друге – посилення нашого власного тиску на Росію – це й посилення всіх рівнів санкцій, і обмеження нафтогазових доходів Росії.

Що більше ударів завдамо ми всі разом, то менше ударів зможуть завдати ці терористи.

Дякую всім, хто захищає нашу державу!

Дякую всім, хто допомагає нам!

Слава Україні!