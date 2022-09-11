КОНТРНАСТУП ЗСУ. За 5 днів військові звільнили більше, ніж росіяни захопили за 5 місяців

11.09.2022 20:35

Український бліцкриг. Лише за 5 днів контрнаступу ЗСУ звільнило більше територій, ніж росіяни змогли захопити з квітня. І блискавичний розгром окупантів не зменшує темп. За останні три доби деокуповано понад 3000 квадратних кілометрів української землі. На Харківщині наші бійці вже буквально в кількох кроках від виходу на державний кордон. А від того, як звільнені від окупації українці зустрічають своїх захисників, сльози не стримують навіть військові

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