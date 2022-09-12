Маємо ще посилити нашу співпрацю з партнерами, щоб подолати російський терор – звернення Президента України

Українці! Українки!

Усі європейці!

Та кожен у світі, хто вважає, що терору не має бути місця на землі.

Чому найбільше джерело терору у світі – Росія – ще досі може вести цю війну? І чому вона може вести війну так жорстоко й цинічно? Тільки одна причина – недостатньо тиску на Росію. Недостатньо реагування на терор цієї держави.

Просто погляньте, що собі дозволяє Росія. Жоден інший терорист не робив цього ніколи в історії – стільки всього одночасно.

Радіаційний терор на Запорізькій атомній станції. Шість енергоблоків! Лише присутність російських військ на станції, лише постійні російські провокації та обстріли території станції поставили Україну та всю Європу на межу радіаційної катастрофи.

Енергетичний терор. Мешканці багатьох країн світу страждають через болісне зростання цін на енергоресурси – на електрику, на тепло. Росія робить це свідомо. Свідомо дестабілізує ринок газу у Європі. Свідомо обмежує своїми ударами нашу українську здатність експортувати електрику у Європу. Експорт електрики з України міг би зняти гостроту енергетичної кризи у Європі так само, як експорт нашого продовольства знімає гостроту продовольчої кризи у світі.

Терор голодом – це дуже цинічна й абсолютно прорахована тактика Росії. І вона спрямована не просто проти бідних країн, а саме проти тих регіонів світу, із яких у Європу можуть хлинути нові потоки біженців. Гостра міграційна криза у Європі – ось який розрахунок держави-терориста.

На щастя, нам вдалося разом із партнерами, разом з ООН, Туреччиною досягти експортної зернової ініціативи. Росію змусили розблокувати наші порти. Але зараз вона знову погрожує блокадою.

І як реагує світ? Досі немає офіційного визнання Росії державою – спонсором тероризму. Досі громадяни держави-терориста можуть їздити у Європу, щоб відпочити й на шопінг, досі можуть отримувати європейські візи, і ніхто не знає, чи немає серед них катів або вбивць, які щойно повернулися з окупованої території України. Досі російські пропагандисти можуть працювати саме в тих країнах Африки, Азії, Латинської Америки, Європи, яким загрожує найбільший хаос через створені Росією цінову та енергетичну кризи. Досі ми змушені просити про допомогу із захистом нашого неба від російських ракет – після 200 днів повномасштабної війни!

Вчора й сьогодні російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинились у темряві – без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура… Російські ракети влучили саме в ті обʼєкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил нашої держави.

З одного боку, це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури.

З іншого боку, Росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі. Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни.

Маємо ще посилити нашу співпрацю, щоб подолати російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції – потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Збільшити допомогу Україні, і передусім прискорити надання систем ППО.

Я дякую всім рятувальникам, які боролися з наслідками російських ракетних ударів по енергетичних об’єктах. Сотні населених пунктів у кількох областях України були знеструмлені через ці удари.

За поданням міністра внутрішніх справ хочу сьогодні особливо відзначити внесок у стабілізацію ситуації генерал-майора служби цивільного захисту Олександра Волобуєва, полковника служби цивільного захисту Олександра Міславського, старшого лейтенанта служби цивільного захисту Віталія Дзябка, прапорщика служби цивільного захисту Дениса Костенка і пожежника, прапорщика Олександра Гулого. Дякую вам. Дякую вам і вашим колегам!

Енергозабезпечення Дніпропетровщини, Полтавщини, Сумщини, Харківської області та міста Харкова вдалося відновити. Але сьогодні – нові удари по енергетичних об’єктах. Нові відключення у Харкові. І маємо бути свідомі того, що підлість російських терористів не має меж – вони намагатимуться зробити системною й таку форму терору.

За моїм дорученням Прем’єр-міністр України провів сьогодні нараду з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном, «Нафтогазом». Буде утворений координаційний штаб для швидкого реагування на всі подібні прояви російського терору. Також будуть виділені кошти на відновлення пошкоджених об’єктів і для допомоги деокупованим територіям.

З перших чисел вересня й до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на сході й на півдні. Рух наших військ триває.

Я дякую 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході й дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на Південному напрямку.

Дякую 59-й окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед попри все – попри особливості відкритої місцевості, попри артилерію окупантів.

Дякую бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога. Хлопці, ви справжні герої!

Окремо хочу сьогодні подякувати сьогодні нашим зенітникам. Учора всі ми бачили наслідки російських ударів. Але при цьому більшість ракет терористів вдалося збити. Дев’ять із 12 ракет було збито. Сім ракет збили воїни 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Схід» і дві ракети збили захисники неба 96-ї Київської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Центр». Дякую вам, наші захисники, наші захисниці!

Дякую всім, хто воює за Україну!

Дякую всім, хто готовий по-справжньому боротися проти російського терору!

Щодня робимо перемогу ближчою.

Слава Україні!