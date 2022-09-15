Відповімо терористам на кожну їхню підлість, на кожну ракету – ми це можемо – звернення Президента України

Українці! Українки!

Повернувся з Харківщини – з нашої Харківщини, з районів, які були звільнені.

На сьогодні майже вся область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів – українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулися вперед на 19 кілометрів. За п’ять днів із боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів. 150 тисяч українців, які залишалися на цій території, тепер знову відчувають, що таке звичайне безпечне, нормальне життя.

Російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися щось зробити для людей, тільки знищували, тільки забирали, тільки вивозили. Залишили по собі спустошені села, і в деяких з них немає жодного вцілілого будинку. Окупанти залишили школи, перетворені на смітники, і церкви – розбиті, перетворені буквально на туалети.

До звільнених районів отримали доступ і журналісти – і українські журналісти, і іноземні. Світ має побачити ці руйнування, має відчути біль, який Росія принесла українцям. Наші правоохоронці вже отримують свідчення про вбивства, про катування, про викрадення людей окупантами. Те, що світ побачив у Бучі, те, що ми побачили на деокупованій території Чернігівщини, Сумщини, те, що бачимо зараз ми з вами на Харківщині, – це докази геноциду проти українців. Докази того, що Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду.

И скажу «товарищам» по-русски.

Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей – это ещё одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю.

Историю пишут люди, нелюди – никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьёт этими ракетами. Те, кто пришёл на нашу землю. Слабаками. Вы – слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки.

События показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским силам. Только это гарантирует им сохранение жизни и отношение в соответствии со всеми конвенциями. Каждый российский солдат уже должен был понять, что только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо в очевидно проигрышной для России войне.

На місці ракетного удару по Кривому Рогу робиться все, щоб ліквідувати наслідки цієї чергової російської підлості. Підлості, яка, можливо, сподобається божевільним російським пропагандистам, але точно не врятує морально-психологічний стан російських солдатів. Вони зрозуміли, що російське командування бездарне, і що їх очікує в Україні розгром на всіх напрямках. Жодним терором це Росія не виправить, бо терор – тільки підтверджує слабкість того, хто до нього вдається.

Сьогодні в Ізюмі я нагородив наших героїв. Це було честю для мене – вручити державні нагороди саме на цій землі тим, хто звільняв цю землю. Я дякую воїнам 14-ї і 92-ї окремих механізованих бригад, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади – усім, усім тим, хто всього лише за п’ять днів змусив ворога панічно відступити, кинути техніку, боєприпаси, численні російські прапори. Дякую 107-й реактивній артилерійській бригаді, 40-й, 43-й, 44-й окремим артилерійським бригадам, 26-й артилерійській бригаді дякую. Хочу подякувати 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки – усім воїнам, які забезпечили своєчасне знищення ворожих цілей, просування наших сухопутних підрозділів. І, звичайно, дякую бійцям ГУР, усім хто уміло перетворив паніку ворога на справжню істерику.

Дякую генерал-полковнику Олександру Сирському та офіцерам його штабу – усім, хто спланував і успішно провів військову операцію зі звільнення Харківщини.

Український прапор повернеться в усі частини нашої держави. Так само, як на Харківщині, українських воїнів зустрічатимуть і на Донбасі, і на півдні, і в Криму. Це буде, буде обовʼязково.

Також сьогодні у Харкові я провів нараду щодо енергетичної ситуації в місті та області. Ми враховуємо те, що держава-терорист може вдатися до будь-яких нових підлостей. Усім рівням української влади – як центральної, так і місцевої, рятувальним службам, енергетикам, транспортникам – поставлено завдання підготуватися до будь-яких сценаріїв. Потрібні резерви по енергії, по теплу, по водопостачанню – на всі вірогідні випадки.

Готуємося до завтрашнього активного дня. Очікуємо новин з передової. Будуть дипломатичні новини з Києва – з візитом прибуває Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Напередодні в Брюсселі був майже український день. Вперше в історії Євросоюзу на спеціальному засіданні Європарламенту під час щорічного звернення про стан обʼєднаної Європи фактично була представлена й держава з-поза меж ЄС – це наша держава. Поки що – з-поза меж ЄС. Працюємо заради повноправного членства – політично, юридично, символічно.

Перша леді України була присутня під час цього щорічного звіту Президентки Єврокомісії. Маємо важливий результат цього візиту – сто мільйонів євро для відбудови 74 шкіл в Україні в межах Fast Recovery Plan. Зробимо все, щоб вдалася і масштабна соціальна ініціатива – скасування плати за роумінг для наших людей в ЄС і для європейців в Україні. Це буде вагомий сигнал про наше зближення. І я дякую пані Урсулі фон дер Ляєн, дякую всім нашим друзям в Євросоюзі за незмінну підтримку.

Дякую всім нашим воїнам! Дякую кожному і кожній, хто бере участь в рятувальних операціях після російських ударів. Відповімо терористам на кожну їхню підлість, на кожну ракету, на кожен снаряд. Ми це можемо.

Слава Україні!