Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Щойно взяв участь у засіданні високого рівня щодо продовольчої безпеки. Це засідання відбулося на полях чергової Генасамблеї ООН.

Тематика продовольчої безпеки для нашої держави стратегічно важлива. Це те, в чому ми маємо – і повинні зберегти – глобальну роль. Це те, що дає нам економічну силу та зміцнює наше моральне лідерство. Лідерство народу, який допомагає іншим навіть тоді, коли сам перебуває у надважких обставинах.

Ми беремо участь у реалізації Продовольчої програми ООН і допомагаємо країнам Африки. Ми відновили наш морський аграрний експорт, і це дає нам змогу експортувати нашу аграрну продукцію країнам уже на трьох континентах.

Працюємо над тим, щоб відкрити для наших виробників ринки Латинської Америки, інших важливих частин світу.

Завтра братиму участь у загальних дебатах на Генеральній асамблеї ООН. Зрозуміло, що у відеоформаті. Але хоч би яким був формат, позиція нашої держави прозвучить, як завжди, чітко й вагомо. Тим паче, що вже розпочався візит першої леді України у Сполучені Штати, розпочалися зустрічі в межах Генасамблеї ООН.

Олена вже зустрілася з першими леді Польщі та Литви – це наш формат Люблінського трикутника. А також прийняла дев’ятьох дружин президентів і прем’єр-міністрів із різних країн в Українському інституті Америки в межах Саміту перших леді та джентльменів. Це перший такий захід у межах нашого формату співпраці. Важливі рішення очікую після зустрічей Премʼєр-міністра України Шмигаля з лідерами держав на полях Генасамблеї.

Поспілкувався сьогодні з американськими друзями нашої держави – в межах Глобальної ініціативи Клінтонів. А також із представниками провідних американських інвестиційних кіл. Відчув дуже великий інтерес до України, до нашої відбудови, до наших можливостей. Однозначну віру в Україну. Добру обізнаність із ситуацією в нашій державі. Розвиваємо наші відносини зі США на всіх рівнях.

Говорив із Президентом Туреччини Ердоганом. Ключова тематика – безпека.

Керівник Офісу Андрій Єрмак провів сьогодні чергову розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Дуже корисно, предметно та ефективно.

Продовжуємо стабілізаційні заходи в районах, які були звільнені від російської окупації. Фіксуються чергові факти російських звірств – люди показують, де в окупантів були катівні, де ховали тіла вбитих, дають свідчення про те, хто допомагав окупантам.

Я дякую всім працівникам правоохоронних органів, які залучені до встановлення правди про злочини окупантів. Дякую всім, хто допомагає їм. Це колосальна робота, яка потрібна заради справедливості, заради покарання кожного винного у злочинах проти українців.

Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування.

Хочу сьогодні особливо відзначити 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду – за сміливість при звільненні населених пунктів на Донеччині. А також 93-тю окрему механізовану бригаду – за героїчну оборону Бахмута й Соледара. Дякую вам! Дякую всім нашим героям!

Звичайно, сьогодні доволі шумні новини з Росії. Багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше?

Наші позиції – чіткі та добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням.

Більше підтримки для Збройних Сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил спеціальних операцій, більше підтримки для Служби безпеки України, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників – для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність.

Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів.

Ми інформуємо всіх субʼєктів міжнародних відносин про те, що відбувається. І бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, а й від тих держав, які намагалися триматись осторонь нашої боротьби. Будуть кроки на підтримку України в таких обставинах і від ключових міжнародних об’єднань.

Тож зберігаємо тиск. Зберігаємо єдність. Захищаємо Україну. Звільняємо нашу землю. І не проявляємо жодної слабкості.

І я дякую всім друзям і партнерам України за сьогоднішнє масове принципове тверде засудження намагань Росії розіграти чергові псевдореферендуми.

Слава кожному й кожній, хто захищає нашу державу!

Слава нашому прекрасному народу!

Слава Україні!