Російське рішення про мобілізацію – це визнання, що їхня кадрова армія не витримала й посипалась – звернення Президента України

Українці! Українки!

Всі наші захисники й захисниці!

Хочу сказати сьогодні особливі слова вдячності. Вдячності всім нашим людям, які захищають нашу державу, захищають незалежність.

Україна вистояла після повномасштабного нападу Росії. Україна змогла об’єднати світ навколо боротьби за свободу. Україна змогла звільнити значну частину території, на яку зайшли російські війська. Україна звільняє людей з російського полону.

І Україна змогла змінити перебіг війни так, що кожен окупант, навіть найбільш неадекватний, відчув, що ми можемо перемогти й рухаємося до перемоги.

Я дякую кожному й кожній, хто воює та працює заради цього! Заради нашої перемоги.

Саме на факт української сили реагує керівництво Росії, яке змінює тактику й намагається втягнути у війну ще більше російських громадян і ресурсів.

Російське рішення про мобілізацію – це відверте визнання, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до загарбання чужого, не витримала й посипалась. І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян Росії – це не щось там на ТБ чи в Інтернеті, а те, що зайшло в кожен російський дім.

Провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Питання зрозумілі. Передова. Забезпечення наших військових. І нові загрози, які створює Росія.

Зазначу одразу: будь-які рішення російського керівництва не змінюють для України нічого. Нас мають цікавити лише наші завдання. Це звільнення нашої країни, захист наших людей і мобілізація світової підтримки для реалізації наших завдань.

Зараз відбувається дипломатична мобілізація всієї міжнародної спільноти.

Коло тих, хто підтримує нас зараз, не обмежується лише колом наших традиційних партнерів і тих, хто відкрито підтримав нашу державу після 24 лютого. Нас підтримують тепер майже всі – ось така реакція на нові російські ескалаційні кроки.

Зокрема фарс із підготовкою псевдореферендумів на окупованій території демонструє, що відбувалось і у 2014 році в Криму й на Донбасі.

І я вдячний усім у світі, хто нас підтримав. Хто чітко засудив чергову російську брехню.

Вдячний Президенту Байдену та всім американським друзям. Президенту Макрону, канцлеру Шольцу, Президенту Фінляндії та всім нашим польським братам, державам Балтії, пану Боррелю, пані Урсулі фон дер Ляєн, Шарлю Мішелю, ОБСЄ та всім-усім європейцям від Ісландії до Румунії, яких Росії більше ніколи не обманути.

Дякую, Британіє, за підтримку! Туреччині! Канадо, спасибі! Дякую й усім, хто зараз непублічно засвідчує підтримку Україні.

Коли Росія заявляє, що нібито хоче переговорів, а сама оголошує мобілізацію… Коли Росія знає чітку позицію України про неможливість дипломатичного процесу після проведення Росією будь-яких псевдореферендумів…

Усім усе зрозуміло. Росія сама ховає перспективу переговорів своїми ж руками.

Объясню русским по-русски, что происходит.

В городах России прошли протесты против мобилизации – пусть и не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России.

Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть.

Почему, например, дагестанцы или кто угодно еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком? Да потому, что один человек в России так решил – за всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет.

Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев.

Потому что вы молчали. Потому что вы молчите.

И сейчас для вас время выбора. Для мужчин в России это выбор погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России выбор – потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека.

Вы только вдумайтесь в количество людей, которых хотят забрать!

Мы точно знаем, что повестки на 300 тысяч человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось это решение о мобилизации. Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин – это то главное, о чем они сейчас умалчивают.

Мы знаем, что они будут брать всех без разбора. Не только военных в запасе, а любых мужчин. Любого, кого так запугают, чтобы он боялся уклоняться от войны больше, чем погибнуть на войне.

55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить.

Российские матери! Не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не окажутся. Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей. А ваших детей даже не хоронят.

А ми своїх повертаємо.

Сьогодні відбувся дуже важливий брифінг. Керівник Офісу Єрмак, керівник ГУР МО Буданов, керівник СБУ Малюк, міністр внутрішніх справ Монастирський. Вони розказали деталі нашої операції зі звільнення 215 воїнів, деталі обміну. Ми робимо все, щоб суспільство та світ бачили, як Україна захищає людей і базові людські цінності.

Ще раз вітаю 215 родин і всю нашу країну з поверненням героїв.

Я дякую всім, хто допомагає Україні!

Вічна слава всім, хто воює за Україну!

Слава нашому незламному та сміливому народу!

Слава Україні!