росіяни протягом доби атакували Запоріжжя, Донеччину, Миколаїв та Одещину. 215 доба на фронті

26.09.2022 17:10

Окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках. А ще завдають ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах. Так вночі росіяни атакували Запоріжжя, Донеччину, Миколаїв та Одещину. На Харківщині виявили чергову катівню, в якій знущались з цивільних. А на тимчасово окупованих територіях окупаційна влада під дулом автомата проводить псевдореферендум. Усі подробиці у нашому традиційному огляді

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