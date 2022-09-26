Ворог 9 разів вдарив по Нікопольському району: пошкоджені житлові будинки та сонячна електростанція

26.09.2022 10:04

Всю ніч російська окупаційна армія обстрілювала Нікопольський район. 9 разів ворог накривав вогнем Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Мирівську громади. Загалом ворог випустив по містам та селам Нікопольщини майже 130 снарядів з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Попередньо, минулося без постраждалих.

У Нікополі пошкоджені майже 40 приватних будинків. Побило 7 авто та 2 мотоцикли, 30 сонячних панелей, трансформаторну підстанцію та лінії електропередач. У Марганецькій громаді пошкоджені 9 житлових будинків.

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