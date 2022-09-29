Коли ми витіснимо Росію, нормальне життя повернеться на українську землю – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Ми продовжуємо нашу дипломатичну активність, спрямовану на те, щоб усі партнери України та держави світу розуміли, які нові кроки до ескалації робить цими днями держава-терорист.

Говорив сьогодні з Президентом Польщі Анджеєм Дудою і Премʼєр-міністром Італії Маріо Драґі. Провів зустріч зі спікером Національної асамблеї Франції. Дякую партнерам за чітке засудження російських псевдореферендумів, за засудження спроби анексії нашої території, яка готується Кремлем зараз.

Я дякую нашим польським братам за безцінну оборонну підтримку та нашу взаємодію заради спільної безпеки. І сьогодні в розмові з Анджеєм Дудою, з паном Президентом, обговорили, як ми можемо ще зміцнити ці наші відносини.

Обговорили також і транскордонну співпрацю. Маємо зробити все, щоб у наших народів не було жодної перешкоди для економічних та будь-яких інших відносин.

Я хочу подякувати Премʼєр-міністру Драґі за принципове засудження російських ескалаційних кроків. Ми обмінялися думками щодо того, які ще кроки у наших двосторонніх відносинах з Італією та у багатосторонніх відносинах на рівні ЄС можуть дати всім нам у Європі більше захисту.

Перший в історії візит в Україну голови нижньої палати парламенту Франції відбувається у справді історичний час. У час, коли солідарність між лідерами на всіх рівнях є визначальною для майбутнього демократичного світу. Я подякував пані спікеру Національних зборів Франції та її колегам-парламентарям за готовність і надалі допомагати нам боронити незалежність України та свободу всієї Європи.

Поспілкувався сьогодні ж з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії на базі університету Цюриха. Дуже важливо, що Швейцарія та її громадяни не залишаються нейтральними, а підтримують наше прагнення жити – жити вільно й у мирі.

Всі у світі добре розуміють, що насправді означатиме така спроба анексії. Вона означатиме не те, на що сподіваються у Кремлі.

Сегодня я объяснил это народам Кавказа, Сибири, другим коренным народам России. А теперь повторю для всех в этой стране: Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым «днр» и «лнр», окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались.

Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины, и всё больше могил – на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные – и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен. И те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования из России, унесут их к себе домой.

Оккупант уничтожает везде на захваченной территории любые основы для жизни – экономику, социальную сферу, культуру…

Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что всё российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям.

Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России.

Сьогодні російська армія завдала чергових підлих ударів по мирних людях у Миколаєві – снаряд розірвався біля зупинки громадського транспорту. Є загиблі, є поранені… Знову обстріли Харкова, Сумщини, жорстокий вогонь на Донбасі, на півдні України.

Все це можна зупинити лише одним шляхом: визволити. І поки Росія не прийшла, всюди на українській землі було нормальне життя. І коли Росія піде, коли ми її витіснимо, нормальне життя повернеться. Це єдиний шлях. Це шлях до нашої перемоги.

Не можемо знати, скільки часу потрібно, щоб пройти цим шляхом. Але знаємо, що жодна російська маніпуляція й жоден російський злочин не здатні зіштовхнути нас із цього шляху.

Сьогодні вдалося забезпечити звільнення іще шістьох наших громадян із російського полону. Я дякую всім, хто забезпечує цю роботу!

Сьогодні маємо нові результати на передовій.

Сьогодні отримали додаткові елементи допомоги від партнерів.

Так буде й надалі.

Завтра – іще один день нашої боротьби, іще один день на шляху до перемоги. Чи буде він особливим для нас? Цей день стане ще одним, який наблизить нас до безпеки й миру. До відновлення нашої територіальної цілісності. Бо заради цього воюють і працюють мільйони українців.

Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення.

І ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії.

І наостанок. Сьогодні вранці я вшанував пам’ять усіх жертв розстрілів у Бабиному Яру. Вічна пам’ять жертвам нацизму! Вічне прокляття тим, хто повторює злочини нацистів!

Слава Україні!