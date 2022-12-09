Окупанти обстрілюють всю лінію фронту з важкої артилерії. 289 доба на фронті
09.12.2022 17:28
Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли по районах 14 населених пунктів. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Харьківської, Львівської та Миколаївської областей. Українські військові за минулу добу відбили ворожі атаки на Луганщині та Донеччині
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