Окупанти обстрілюють всю лінію фронту з важкої артилерії. 289 доба на фронті

Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли по районах 14 населених пунктів. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Харьківської, Львівської та Миколаївської областей. Українські військові за минулу добу відбили ворожі атаки на Луганщині та Донеччині

Продовжити читання