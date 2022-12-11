Робимо все, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла б смикати українське суспільство – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні в нас доволі насичений день.

Провів засідання Ставки. Ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани й розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Все детально опрацьовуємо.

Тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни –робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах і районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань.

Але зараз Одеський регіон усе ще серед тих областей, де найбільше відключень.

Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль і область, Чернівці й область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина – ситуація залишається дуже складною. Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити ситуацію й дати нашим людям більше можливостей, більше електрики.

Наступний тиждень буде важливим із цього погляду. Саміт G7, конференція у Франції щодо відновлення та стійкості України взимку, заходи на рівні Європейського Союзу… Готуємося до участі, очікуємо важливих результатів.

Говорив сьогодні з Президентом Макроном. Це була доволі тривала розмова – понад годину – і дуже змістовна. Оборона, енергетика, економіка, дипломатія… Координуємо кроки, готуємося до реалізації нашої формули миру – пан Президент Макрон її підтримує, і це для нас дуже важливо.

Сьогодні ж говорив з Президентом Туреччини Ердоганом. Як завжди, дуже конкретна розмова. І про те, що важливо не лише для України й Туреччини, а що має справді глобальне значення.

Обговорили можливості з розширення нашого чорноморського експортного коридору. Подякував за підтримку нашої гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine – «Зерно з України».

Домовилися про деякі важливі спільні кроки на найближчий час.

Сьогодні ж – пізніше – запланована розмова з Президентом Сполучених Штатів Байденом. Подробиці й результати – після завершення розмови.

І ще одне.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовані санкції проти семи осіб. Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла б смикати українське суспільство.

Дякую всім, хто захищає нашу державу!

Дякую кожному й кожній, хто воює за Україну!

Вічна пам’ять усім, чиї життя забрали російські терористи!

Слава Україні!