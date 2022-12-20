Зеленський нагородив військових у Бахмуті. ЗСУ підходять до Кремінної. 300 доба на фронті

300 днів української незламності! Майже 10 місяців Україна виборює своє право на суверенітет та територіальну цілісність у війні з російськими загарбниками. В найгарячішу точку фронту – Бахмут – сьогодні прибув президент України Володимир Зеленський. На Бєлгородщині – знову бавовна. ЗСУ до окупованої Кремінної – лишився останній ривок. Також аналітики оцінили ризики повноцінного вступу у війну Білорусі. Про усе це детальніше – далі в сюжеті.

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