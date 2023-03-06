Новини Новини України Невдала атака дронами, знищена школа у Краматорську, оборона Бахмуту. 376 доба на фронті 06.03.2023 17:49 Збиті ворожі дрони, обстріляна росіянами школа у Краматорську та Бахмут, який й досі тримає оборону та виснажує окупантів. Про все це – далі в нашому традиційному огляді Продовжити читання Уперед ВИРВИ ВІД БОМБ посеред вулиць. Окупанти зрівняли с землею селище на кордоні областіНазад ПІДЛІТОК РОЗБИРАВ ЗАВАЛИ. У Дніпрі нагородили семикласника, який розбирав завали на “Перемозі” Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону ‼️ Марафон "Дніпро. Лютий р ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ПІДЛІТОК РОЗБИРАВ ЗАВАЛИ. У Дніпрі нагородили семикласника, який розбирав завали на “Перемозі” 06.03.2023 18:10 Mіські новини Новини ВИРВИ ВІД БОМБ посеред вулиць. Окупанти зрівняли с землею селище на кордоні області 06.03.2023 14:52 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.03.2023 06.03.2023 7:24 Новини Новини України Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну, і ми дамо сміливість та інструментарій, щоб це відбулося – звернення Президента України 05.03.2023 20:49 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 05.03.2023 05.03.2023 8:48 Новини Новини України Кабмін вже в березні підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості – звернення Президента України 04.03.2023 21:28