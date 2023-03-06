Невдала атака дронами, знищена школа у Краматорську, оборона Бахмуту. 376 доба на фронті

06.03.2023 17:49

Збиті ворожі дрони, обстріляна росіянами школа у Краматорську та Бахмут, який й досі тримає оборону та виснажує окупантів. Про все це – далі в нашому традиційному огляді

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