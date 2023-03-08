Новини Новини України 30 000 росіян загинули на підступах до Бахмута / Ворог вгатив по Авдіївці. 378 доба на фронті 08.03.2023 18:34 Понад сотня відбитих атак на Донеччині. Плацдарм України для західних винищувачів. А також смілива бабуся з Херсонщини, яка сварить росіян. Про найважливіші події доби дивіться у нашому дайджесті Продовжити читання Уперед Автівку для військових передають міський голова Кам’янського та громадська організація Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону ‼️ Марафон "Дніпро. Лютий р ДНІПРУ - 246! Цього року не бу Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Автівку для військових передають міський голова Кам’янського та громадська організація 08.03.2023 17:23 Mіські новини Новини 8 БЕРЕЗНЯ: свято букетів чи День боротьби за права? Що думають дніпряни 08.03.2023 17:01 Mіські новини Новини СПЕЦРЕПОРТАЖ. АШАН та МЕТРО спонсорують російську агресію. Чи ігноруватимуть гіпермаркети дніпряни? 08.03.2023 14:54 Mіські новини Новини 11 вітає з Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир 08.03.2023 13:02 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.03.2023 08.03.2023 8:05 Новини Новини України Україна завжди пам’ятатиме своїх героїв, наша пам’ять про них не згине – згине наш ворог – звернення Президента Володимира Зеленського 07.03.2023 22:16