30 000 росіян загинули на підступах до Бахмута / Ворог вгатив по Авдіївці. 378 доба на фронті

08.03.2023 18:34

Понад сотня відбитих атак на Донеччині. Плацдарм України для західних винищувачів. А також смілива бабуся з Херсонщини, яка сварить росіян. Про найважливіші події доби дивіться у нашому дайджесті

 

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