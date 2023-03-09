Хоч би скільки Росія робила підлостей, наша держава й народ все одно не будуть у кайданах – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Провів сьогодні кілька нарад щодо наслідків масованого удару по нашій інфраструктурі.

Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах.

Російські ракети сьогодні забрали життя шести українців. Мої співчуття родинам…

Відновлювальні роботи на енергообʼєктах тривають увесь день. Найскладніше – Харків, Житомирщина. Непросто в Одесі, у Дніпропетровській області, у Києві, у Запоріжжі.

Ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада – усі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми. Я дякую всім, хто працює заради цього.

Ми вже показали, на що здатна Україна. І хоч би скільки Росія робила підлостей, наша держава й народ все одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства Росії в цьому не допоможуть.

Я хочу подякувати сьогодні всім воїнам наших Повітряних сил. Особливо – 138-й Дніпровській, 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, які відзначились у захисті від цього російського нальоту. Дякую вам, воїни!

Дякую й усім у світі, хто усвідомлює, наскільки важливо дати повний захист українському небу. Всім, хто готовий нам допомагати в гарантуванні нормального життя людей.

Говорив сьогодні з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема й про енергетичну підтримку України. Я поінформував про наслідки удару держави-терориста. Я вдячний пані Урсулі за відповідну допомогу, що надається.

Звичайно, ми обговорили й питання тиску на Росію за терор. Санкційний тиск. Те, як розширити санкції.

До речі, унаслідок цього удару Запорізька атомна станція була знов відʼєднана від енергомережі. Це критична ситуація. І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних обʼєктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері.

А отже, що швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, то безпечніше буде світу. Не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні обʼєкти будь-де у світі для терору.

Пані Президентка Єврокомісії позитивно оцінила й прогрес нашої держави на антикорупційному напрямку. Зокрема, затвердження Антикорупційної стратегії й призначення нового директора НАБУ. Це важливо в контексті нашого подальшого руху у євроінтеграції до початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

Сьогодні ж провів доволі тривалу зустріч із представниками нашої культурної спільноти. Театр, кіно, музика, література, державні культурні інституції, громадські ініціативи. Був представлений Шевченківський комітет, українські журналісти.

Ми говорили про те, як посилити можливості української культури в комунікації зі світом заради підтримки України. Дипломатія, журналістика й культура – це три сфери, які роблять найбільше, щоб світ розумів нашу боротьбу й допомагав.

Також, звичайно, ми говорили й про наші власні національні потреби.

Дуже важливо – щоб досвід повномасштабної війни, наших воїнів, те, через що вони проходять на фронті, досвід українських окопів, досвід наших людей, які реально зараз захищають європейську свободу, – щоб увесь цей досвід був описаний українцями.

Щоб наша культура, її діячі, її інституції, могли заповнити потребу в українському культурному продукті, у розумінні української ситуації.

Україна досягла найбільшої національної єдності у своїй історії. Україна обʼєднала світ. Українці надихають сотні інших народів тим, як захищають свою державу й свободу. І буде правильно, щоб усе це відображалося саме українською культурою, саме нашими інституціями, нашими людьми. Українським кіно, українським театром, українською літературою, українською музикою, українськими музеями, українським візуальним мистецтвом. Щоб в усьому цьому був збережений справжній досвід тих, хто проходить війну, хто на передовій, хто справді переживає те, що значить: борітеся – поборете.

Сьогодні прозвучало багато ідей. Є те, що держава може й повинна зробити. Є те, що залежить від самої культурної спільноти.

Дякую ще раз учасникам і учасницям зустрічі. І дякую всім діячам української культури за цей рік і за всі роки української незалежності, коли ми міцнішали.

Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Бахмут, Авдіївка, Купʼянськ, Лиман та весь Донбас! Наше Запоріжжя, Нікополь, Херсонщина! Слава всім, хто захищає наші Суми, нашу Чернігівщину, нашу Харківщину, всі наші міста, всі наші громади й наш кордон!

Слава кожному українському воїну, чия сміливість – це життя України!

Вічна і світла памʼять усім, кого в нас забрала ця війна і Росія!

Немає іншого вибору, ніж перемогти.

Слава Україні!