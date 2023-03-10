Окупанти продовжують атакувати області: є поранені та загиблі. 380 доба на фронті

Україна оговтується від ракетного терору росіян. До 4 людей зросла кількість жертв вибуху на зупинці громадського транспорту у Херсоні. Окупанти продовжують атакувати області України. З важкої артилерії гатили по Сумщині. А от на полі бою противник не полишає спроб оточити Бахмут. Та наші захисники дають гідну відсіч. За добу Сили оборони відбили 102 атаки та знищили майже 900 окупантів! Про найголовніші події за добу – у нашому дайджесті

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