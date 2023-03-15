Зараз відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні був плідний міжнародний день для нашої держави, для нашого захисту.

Відбулося чергове засідання у форматі «Рамштайн», уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – усе це обговорювалось. Є рішення. Дякую Сполученим Штатам, які координують «Рамштайн», та всім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати.

Особливо зараз це важливо, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися.

Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. Росія не виняток.

Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску.

Що більше тиску буде, то швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності й міжнародного правопорядку. Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути й надалі. Крок за кроком. Безупинно.

І хочу сьогодні окремо подякувати Данії. І за новий оборонний пакет для України, і за рішення про спеціальний фонд допомоги нашій державі обсягом 7 мільярдів данських крон – це мільярд доларів США. Дуже вагомо. Дуже потрібно.

Я дякую уряду й парламенту Данії, усьому данському суспільству. Саме такі рішення гарантують, що можна пришвидшити повернення миру Україні й стабільності всій Європі.

Є сьогодні й важливе рішення в Лондоні – у справі щодо кремлівського хабара Януковичу ще 13-го року. Коли російські гроші та брудні схеми з тодішніми політиками в Україні використовувались фактично як частина агресії проти нашої держави. Агресії, що почалася вже тоді – політично, економічно, а згодом і спецслужбами, військовою силою.

Саме в такому контексті й варто розглядати справу про 3 мільярди євробондів. Повністю розглядати. І це справедливо.

Звернувся до учасників і учасниць потужної британської конференції Спілки редакторів. Це зібрання провідних медійників Сполученого Королівства, сильних журналістів, сильних редакторів. Людей, які фактично присвятили своє життя свободі – свободі слова.

Закликав їх іще активніше поширювати правду про російську агресію, про наших людей, яким Росія ламає життя, про наш захист, який повертає українцям та всім європейцям свободу й безпеку.

Журналісти – вільні медіа України та світу – за час цієї війни зробили дуже багато, щоб російський терор програвав. Щоб російська пропаганда програвала. І я хочу підкреслити: зробили це просто тим, що поширювали інформацію про те, що відбувається тут і зараз в Україні, у Європі, у світі. Просто поширювали правду.

Це треба робити й надалі. Кремль ніколи не переможе правду. Як і Україну.

Зустрівся з представниками американського журналу The Atlantic – одного зі знаних глобальних медійних брендів. Із власницею видання пані Джобс, із головредом паном Голдбергом та з Енн Епплбаум – сильною публіцисткою.

Вийшла дуже змістовна розмова. Зокрема, про те, як ми використовуємо сучасні технології, щоб посилити наших воїнів, наші інституції. Про нашу армію дронів, яка ставатиме тільки більшою й потужнішою. Про наших айтівців, які допомагають берегти Україну. Про загрози, створені Росією в кібер- та інформаційному просторі.

Світ має знати, що держава-терорист прагне принести знищення не лише нашому народу, а всім народам, які хочуть бути вільними.

Звичайно, постійно перебуваю на звʼязку з нашими військовими, з командувачами. Усе, що ми робимо, усе, що робить держава, підпорядковане одному завданню – дати кожному нашому воїну більше можливостей битися, дати кожному нашому місту більше безпеки.

Як і завжди, відзначу сьогодні наших бійців, які дають результат на критично важливих ділянках передової. Звичайно, Бахмут. Звичайно, Донеччина загалом. Але й південь. І Харківщина. Про жоден із напрямків оборони держави не забуваємо.

54-та й 92-га окремі механізовані бригади – хлопці, дякую вам за стійкість і силу в Бахмуті.

3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії та наші прикордонники, які бʼються за Бахмут разом з усіма підрозділами сил оборони й безпеки… Дякую вам, воїни!

Дякую й за хоробрість, і за поповнення нашого обмінного фонду.

15-й окремий полк і 1-ша президентська бригада оперативного призначення Національної гвардії – я дякую вам за результати в боях за міста Донеччини!

Прикордонники Харківщини – дякую вам за міцну протидію ворогу!

406-та окрема артилерійська бригада та 131-й окремий розвідбат – дякую вам, воїни, за оборону Херсонщини! Дякую за потужні відповіді на ворожі удари по українських містах.

Окупант має бути знищений. Дякую всім, хто це забезпечує! Слава кожному й кожній, хто зараз у бою! Слава всім, хто допомагає!

Слава Україні!