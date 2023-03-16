Усі рашисти відповідатимуть за кожне забране українське життя – звернення Президента Володимира Зеленського

Дорогі українці, українки!

Рік тому російські військові скоїли один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі. Будівлю, яка використовувалась як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об’єкт, свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча?

Написи «Діти» поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для Росії. Однією з багатьох таких мішеней. За кожну з них держава-зло відповідатиме.

В середині березня минулого року окупант іще був на півночі нашої держави. Багато де на Харківщині. Ворог мав зовсім інші позиції на півдні. Але вже тоді ми почали їх гнати. Настане день, і ми звільнимо Маріуполь. Увесь наш південь. Увесь наш схід. Так само, як ми звільняли інші наші міста.

Настане день, і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого.

Настане день, і всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться в залах Міжнародного кримінального суду та національних судів.

Усю юридичну роботу ми зробимо. Усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізуємо. Це вже робиться. Щодня ми наближаємо повернення справедливості для України. Щодня працюємо заради цього. Генеральний прокурор та його Офіс, українські правоохоронці, спецслужби, уряд, дипломати, мій Офіс.

У рашизму не вийде залишитися непокараним злом. Покарання буде. А якщо хтось із терористів сподівається десь там сховатися… Не вийде.

Усі, хто бомбардував Україну. Хто спалював наші села, хто бив по українських містах… По Миколаєву, Херсону, по Нікополю й Марганцю, по Запоріжжю, по містах Донбасу, по Харкову, Харківщині. Усі, хто веде терористичний вогонь по громадах Чернігівської та Сумської областей… Усі, хто приніс війну в Донецьк і Луганськ. Усі, хто намагався поневолити Крим. Усі рашисти відповідатимуть. Відповідатимуть за кожне забране українське життя.

Вічна пам’ять усім нашим людям, усім дорослим і дітям, чиї життя забрав російський терор!

Сьогодні я говорив із Премʼєр-міністром Британії. Загалом про те, як посилити наші оборонні можливості. Як завжди, дуже конкретна розмова, і я дякую Ріші, дякую всім британцям за незмінну й уважну підтримку. Результати розмови будуть. Будуть у наших воїнів.

Сьогодні ж зустрівся у Києві з Премʼєр-міністром Латвії. Подякував за новий оборонний пакет для нашої держави, за принципову підтримку на всіх рівнях – від зброї до політики, від санкцій проти Росії до юридичних питань.

Незмінно працюємо на двох напрямах нашої зовнішньої політики – європейський та євроатлантичний. З усіма партнерами. З офіційними та громадськими діячами, з політиками та всіма іншими спільнотами, хто має вплив.

Я дякую Латвії за підтримку України на обох цих шляхах. Євросоюз і НАТО. Сьогодні ми говорили з паном Премʼєр-міністром Каріньшем про відповідні перспективи цього року.

Україна завжди була Європою. Україна завжди буде Європою. Російські бомби не змінять обʼєктивну реальність. Реальність, яку захищають українці.

Я дякую всім, хто б’ється зараз під Марʼїнкою, під Бахмутом, під Авдіївкою, на Луганщині, на ділянках фронту на півдні. Дякую всім, хто привчає Росію до того, що відповідальність за зло неминуча.

Десантники «Сімдесятдевʼятки» – дякую вам і сьогодні! 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти – дякую вам, хлопці! Бійці 55-ї окремої артилерійської бригади – молодці! 74-й окремий розвідувальний батальйон – дякую вам! Дякую воїнам Нацгвардії, які б’ються на сході разом з усіма нашими силами оборони. Батальйонні групи Центрального та Західного оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії – дякую вам, хлопці! Запорізький напрямок: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада та 44-та окрема артилерійська бригада – як і завжди, молодці! Харківщина: 3-тя окрема танкова Залізна бригада, 1-ша окрема бригада спецпризначення імені Богуна, 127-ма окрема бригада Тероборони – дякую вам, воїни!

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за Україну!

Дякую кожному й кожній, хто наближає відповідальність для держави-зла!

Вся Україна буде вільною.

Слава Україні!