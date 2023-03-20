“Великий наступ” росіян добігає кінця / Обстріли Донеччини та Херсонщини. 390 доба на фронті

20.03.2023 17:23

На Донеччині росіяни обстрілюють Авдіівку та Костянтинівку. Наші захисники впевнено відбивають атаки ворога на Бахмут. Героїчно тримається Херсонщина. Окупанти тричі гатили по житлових кварталах обласного центру. Огляд подій з фронту за 20 березня

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