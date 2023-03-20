Новини Новини України “Великий наступ” росіян добігає кінця / Обстріли Донеччини та Херсонщини. 390 доба на фронті 20.03.2023 17:23 На Донеччині росіяни обстрілюють Авдіівку та Костянтинівку. Наші захисники впевнено відбивають атаки ворога на Бахмут. Героїчно тримається Херсонщина. Окупанти тричі гатили по житлових кварталах обласного центру. Огляд подій з фронту за 20 березня Продовжити читання Уперед Наступ на культурному фронті ведуть митці з ДніпраНазад КОРОНАВІРУС ПОВЕРТАЄТЬСЯ. В Україні зростають показники захворюваності на COVID-19 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ВЖЕ ЗАВТРА! Подкаст на 11 кан 🎙Як вберегти психіку під ч 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону ‼️ Марафон "Дніпро. Лютий р Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Оновлену сільську амбулаторію відкрили на Криворіжжі 20.03.2023 17:49 Mіські новини Новини КОРОНАВІРУС ПОВЕРТАЄТЬСЯ. В Україні зростають показники захворюваності на COVID-19 20.03.2023 17:39 Mіські новини Новини Наступ на культурному фронті ведуть митці з Дніпра 20.03.2023 16:05 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.03.2023 20.03.2023 7:56 Новини Новини України Вигнати окупанта, очистити нашу землю від слідів держави-зла, покарати терористів – наші завдання, які ми виконаємо – звернення Президента України 19.03.2023 21:23 Міжнародні новини Новини 150 “леопардів” від 9 країн світу. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ 19.03.2023 20:11