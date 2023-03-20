“Великий наступ” росіян добігає кінця / Обстріли Донеччини та Херсонщини. 390 доба на фронті

На Донеччині росіяни обстрілюють Авдіівку та Костянтинівку. Наші захисники впевнено відбивають атаки ворога на Бахмут. Героїчно тримається Херсонщина. Окупанти тричі гатили по житлових кварталах обласного центру. Огляд подій з фронту за 20 березня

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