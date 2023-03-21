Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни, які призвели до втечі окупанта – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Щойно говорив із Президентом Чилі, це була хороша розмова. Оновили бачення нашими державами актуальної ситуації в міжнародних відносинах.

Я поінформував пана Президента про те, як саме Росія продовжує свою агресію. Поінформував і про те, як ми можемо протидіяти російському терору, протидіяти успішно.

І найкращий доказ цього – це наш досвід. Уже набутий українцями досвід вигнання російських окупантів. Завдяки хоробрості наших воїнів, завдяки підтримці наших партнерів, які ніколи не змиряться з російським прагненням зламати міжнародний правопорядок.

Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни – боїв на півночі нашої держави, які призвели до втечі окупанта.

Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун – маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні.

Були й інші такі кроки… Битва за Гостомель. Бої за Ірпінь. Боротьба на Чернігівщині й Сумщині. Битва за Зміїний. Жорстоке протистояння на півдні України й унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині.

Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста.

Наша впевненість у перемозі України, наше бачення вільного майбутнього для нашої держави, український героїзм, який вразив світ, – усе це народилося саме там… У містах-героях української півночі, українського сходу, українського півдня.

У містах героїв, чий характер ані на секунду не підкорився окупанту навіть тоді, коли окупант прийшов до їхніх домівок.

Усі разом ми повертаємо Україні Україну. Усі разом ми захищаємо й наше майбутнє, і нашу гідність, і нашу свободу, і нашу історію.

Сьогодні я вшанував героїв битви за Мощун – за Київ – саме там, де буде збудовано меморіал на честь наших воїнів і звичайних мешканців Мощуна, чиї життя були забрані цією жорстокою війною.

Сьогодні й гість нашої держави – Прем’єр-міністр Японії Кішіда – почав свій візит в Україну з відвідання Бучі. З ушанування пам’яті всіх, чиї життя були забрані російським терором. Пан Кішіда відвідав Стіну памʼяті в Києві, біля Михайлівського собору, ушанував наших воїнів, які загинули за Україну.

І це дуже важливо, коли глобальні лідери проявляють хоробрість, відвідуючи Україну попри всі ризики, і проявляють повагу – повагу до наших людей, які воюють не лише за свою державу, за українську незалежність, а й за те, щоб у світі все ж збереглися й діяли цивілізовані правила, цивілізоване життя.

Наші переговори з паном Кішідою були доволі продуктивними. Варто зважати на те, що цей візит відбувається в час, коли Японія головує у «Групі семи» – у «Великій сімці» демократичних держав. Тож з урахуванням міцності Японії, лідерства цієї держави в Азії у захисті миру й міжнародного порядку, заснованого на правилах, а також відповідальності Японії як головуючої в «Групі семи» наші сьогоднішні переговори справді можуть дати глобальний результат.

Ми обговорили й безпекові питання, і політичні, і санкційні, і економічні, і гуманітарні. Є готовність Японії долучитися до нашої відбудови – бути лідером у цих економічних та інфраструктурних процесах.

Але сьогодні я почув також і цілком конкретну готовність Японії працювати разом із нами, щоб іще активніше мобілізувати світ для міжнародного порядку, для захисту від агресії, для захисту від російського терору.

Дякую, Японіє!

Дякую всім, хто допомагає нам захищати свободу й звільняти нашу землю!

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою! Слава кожному й кожній, хто бʼється за Україну під Бахмутом, Авдіївкою, під Вугледаром та в усіх інших гарячих точках передової!

Провів сьогодні засідання Ставки. Головне питання – передова. Наші воїни, наші позиції, наше посилення. Доповідали командувачі, головком, розвідка. Одне з питань, якому завжди максимум уваги, – це постачання боєприпасів, підтримка від наших партнерів. Очікуємо збільшення постачання саме того, що нам потрібно саме зараз.

І ще одне. Хочу особливо відзначити сьогодні 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду, 54-ту та 92-гу окремі механізовані бригади, які б’ються саме на Донбасі. Стійко, сміливо й результативно. Молодці, хлопці!

Слава нашим героям!

Слава Україні!