Як отримати грант на власний бізнес за допомогою єРобота?

Гранти до 8 мільйонів гривень: як почати власну справу за допомоги держави?

Заснувати сад чи теплицю, швейне підприємство чи навіть косметичну компанію, а також – розширити вже існуючий бізнес. Навіть під час війни українці наважуються започаткувати власну справу та створювати нові робочі місця. Щоби допомогти громадянам зменшити безробіття, розвивати свій бізнес, і, як наслідок, підтримувати економіку, держава продовжує допомагати вже працюючим та майбутнім підприємцям. У липні минулого року урядовці запустили грантову програму єРобота, в рамках якої вже видали майже 4 тис. грантів на понад 1,5 млрд гривень. Прийом заявок триває і зараз.

Як працює єРобота та хто може отримати кошти на свою справу?

Хто та скільки грошей може отримати на власну справу?

Сума на фінансування бізнесу за програмою Єробота залежить від галузі та масштабів підприємства. На старт малого бізнесу (програма “Своя справа”) – дають мікрогранти до 250 тис. грн, на розвиток садівництва можна отримати до 400 тис. за гектар площі, а для створення тепличного господарства — до 7 мільйонів грн (програми “Свій сад” та “Своя теплиця”). Для масштабування виробництва переробних підприємств (програма “Новий рівень”) можна претендувати на грант до 8 мільйонів гривень.

Отримати гроші на старт або масштабування власного бізнесу від держави може будь-який підприємець від 18 до 65 років, який має зареєстровану юридичну особу або ФОП. Із головних вимог – розробити реалістичний та ефективний бізнес-план та раніше не користуватись грантовою підтримкою єРобота.

Що зробити, щоб подати заявку на грант?

Щоб отримати грант від єРобота, необхідно заповнити заявку на порталі Дія та прикріпити до неї документи для вашої категорії. Зокрема, для програми “Свій сад” потрібно надати план насаджень. А для програми “Своя теплиця” — проєкт будівництва теплиці. У категорії “Своя справа” треба підготувати бізнес-план. Бізнес-план необхідний і для програми “Новий рівень”, а після успішної перевірки треба буде додатково надати фінансові документи: фінансову звітність, розшифровку розрахунків, договори оренди тощо.

Як написати успішний бізнес-план?

Щоб не допустити помилок під час написання бізнес-плану, варто скористатися кількома порадами. Зокрема, фахівці рекомендують пройти навчання від Державного центру зайнятості: повідомлення про тренінги є на офіційних сторінках установи. Варто приділити особливу увагу дохідній та розхідній частині бізнесу: їхня невідповідність – найпоширеніша помилка у бізнес-планах. За необхідності радять навіть звернутися по консультацією до працівників банку. Також варто ознайомитися зі зразком бізнес-плану, який розміщений на порталі Дія. До речі, бізнес-план при здобутті гранту єРобота можна подавати повторно, проаналізувавши помилки у попередньому документі.

Гроші державі можна не повертати

Для підприємців, які отримали фінансову підтримку від єРобота є лише кілька умов, яких потрібно дотримуватися. Зокрема, створити кількість робочих місць, яку передбачає програма та провадити підприємницьку діяльність впродовж затвердженого періоду. А ще – регулярно сплачувати податки. Якщо всі умови виконані – повертати гроші не потрібно.