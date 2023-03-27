Провів засідання Ставки на виїзді – у Дніпрі, стратегічному місті центру України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Щойно провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут, у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідання Марганця й Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області.

Командувачі оперативних напрямків доповіли про фактичну ситуацію. Генерал Сирський, генерал Тарнавський – вони були особисто. Ті, хто очолює оборону на Донеччині, на найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Головкома та інших.

До речі, хочу подякувати бійцям нашої розвідки за потужну роботу сьогодні в Бахмуті. Підрозділ «Кракен», як завжди, на висоті. Молодці, хлопці!

Обговорили на Ставці загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення й захист наших рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.

Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку й Торецьк, за увесь біль українців – і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року.

Дніпро є нашою фортецею вже понад дев’ять років, увесь цей час підтримує фронт і бійців. Саме тут, у Дніпрі, ще від 14-го року тисячам наших воїнів врятували здоровʼя після поранень. Дніпро концентрував роботу волонтерів – від перших тижнів агресії в 14-му році.

Я дякую тобі, Дніпро, дякую кожному й кожній тут, у місті, хто допомагає Україні стояти, стояти міцно й бити окупанта.

Сьогодні в Запоріжжі був на місті влучання російських ракет по житлових будинках. Звичайні будинки… Спалені, частково, на жаль, зруйновані.

Десятки людей були поранені цим божевільним російським ударом. Терористи точно знали, куди спрямовують свої ракети. Осколково-фугасні «Смерчі». По будинках. 37 людей постраждали, двоє загинули. Мої співчуття тим, хто втратив рідних і близьких…

Понад 400 людей звернулися по допомогу.

Звичайно, і за цей удар Росія відповідатиме. Саме для цього ми по максимуму співпрацюємо з міжнародною юстицією, мобілізуємо світ для створення спецтрибуналу щодо агресії Росії. Все це буде. Вироки терористам будуть.

Звичайно, допомагаємо тим, хто втратив житло від цього й подібних ударів. Місцева влада й партнери мають ресурс для того, щоб надати людям першочергову допомогу. І я дякую всім, хто швидко й без зайвої бюрократії реалізовує відповідні програми.

Боляче було дивитися на те, що Росія зробила з нашим Марганцем, із нашим Нікополем. Але наші воїни, кожен і кожна, хто зараз на передових позиціях, кого ми сьогодні відвідали на Запоріжжі, точно знають, що їм потрібно, щоб відтісняти ворога з нашої землі. І це буде.

Відвідав сьогодні наших бійців у шпиталі, де вони відновлюються після поранень. Дякую кожному лікарю, кожній медичній сестричці, усім волонтерам, які допомагають рятувати бійців.

Зустрівся з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Тематика зрозуміла: безпека нашої енергетики, наших атомних станцій. Передусім Запорізької АЕС, яку Росія досі використовує для радіаційного шантажу світу. Жоден інший терорист не доходив у своєму цинізмі до таких глибин, у яких Росія постійно шукає й знаходить нове дно.

Тримати в заручниках атомну станцію протягом понад року – це найгірше, що могло статися в історії європейської та загалом світової атомної енергетики. Що довше російська окупація ЗАЕС триватиме, то більшою буде загроза безпеці України, усієї Європи та світу. Дякую нашим партнерам, дякую Гроссі за розуміння цього й за підтримку України у відповідних питаннях.

І ще одне.

Уже готуємося до важливої міжнародної події, яка відбудеться цього тижня за ініціативою Президента Байдена та Сполучених Штатів. Саміт за демократію. Україна братиме участь. Наша позиція на підтримку свободи прозвучить, як завжди, міцно.

Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашій державі захищати свободу!

Слава всім, хто воює за Україну!

Дякую всім нашим людям у Запоріжжі, у Марганці, у Нікополі, у Дніпрі, в усіх містах, які Росія так хоче знищити і які стоять так міцно!

Разом ми переможемо.

Слава Україні!