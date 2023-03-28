Зеленський у Дніпрі.Президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача вперше на виїзді

28.03.2023 10:17

Президент провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут – у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області.

Дніпро є нашою фортецею вже понад 9 років, увесь цей час підтримує фронт і бійців. Саме тут, у Дніпрі, ще від 14-го року тисячам наших воїнів врятували здоров’я після поранень. Дніпро концентрував роботу волонтерів – від перших тижнів агресії в 14-му році

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