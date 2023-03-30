400 днів нашої оборони від повномасштабної агресії – це колосальний шлях, який ми пройшли всі разом – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Чотириста днів… Чотириста днів нашої оборони від повномасштабної агресії.

Це колосальний шлях, який ми пройшли. Всі разом – кожен і кожна, хто боровся й бореться за Україну. Хто дбав і дбає про державу й українців. Хто допомагав і допомагає нашій логістиці. Хто зміцнював і зміцнює українську стійкість.

Україна пройшла найстрашніші дні того лютого. Витримали й цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами…

Ми пройшли минулу весну, що змінила перебіг цієї війни на користь нашої оборони.

Минулого літа й восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину… Повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсона, оборона Бахмута й Донбасу загалом – це героїзм українців, який світові не забути.

Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги.

У чому сила України? Якщо наміри твої – добрі, увесь світ буде на твоєму боці, тобі допомагатиме.

Сьогодні, у чотирьохсотий день спротиву, повномасштабного спротиву, я хочу подякувати всім у світі, хто з Україною. Хто поділяє наше тлумачення свободи. Хто підтримує наше прагнення до справедливості. Хто має таку ж міцну впевненість, яку маємо ми, українці… впевненість, що світ повинен базуватися на правилах, на цивілізованих правилах – на правилах людяності, поваги й миру. Ось чому Україна переможе.

Бо свобода й справедливість, людяність і повага, заслужений народом мир мають перемогти.

Я дякую всім нашим солдатам і матросам, усім нашим сержантам і старшинам, усім нашим офіцерам і генералам. Я дякую кожному й кожній, хто тримає цей фронт – фронт захисту найкращого, що є у людства. Фронт захисту найкращого, що є у нас із вами, – нашої України.

Єдиної, незламної й назавжди вільної.

Я дякую всім, хто зараз у бою! Дякую кожному й кожній, хто бʼється так, щоб захистити і себе, і тих побратимів, які на сусідніх позиціях!

Дякую кожному й кожній, хто дбає про наших хоробрих воїнів! Дякую всім, хто захищає наші міста й повертає нормальне життя туди, де його порушила Росія своєю агресією, своїм терором!

Дякую також всім, хто допомагає донечкам і синам, дружинам і чоловікам, мамам і татам наших людей, воїнів і цивільних, чиї життя були забрані цією війною, Росією!

Україна переможе на фронті. Україна переможе у відбудові. Україна переможе у поверненні справедливості.

Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо. Готуємо новини щодо цього.

Цей день, як і будь-який із чотирьохсот, був у мене максимально активним.

На звʼязку з командувачами, з розвідкою. Наради щодо внутрішньої ситуації. Зробив ще одне звернення до парламенту країни-партнера – до австрійського парламенту. І дякую Австрії за те, що Україну почуто. Продуктивна зустріч із делегацією німецького оборонного концерну Rheinmetall… Дякую партнерам за готовність співпрацювати з нами ще змістовніше.

Завтра теж буде активним. Максимально.

Зробимо все, щоб швидше настав той день, коли я зможу подякувати вам, дорогі українці, за нашу з вами перемогу!

Слава українським героям!

Слава Україні!