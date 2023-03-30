Як отримати грант на сад чи теплицю за програмою єРобота?

Мрієте про власний яблуневий сад? Держава допоможе! Як працюють гранти на розвиток садівництва від єРобота

Давно мрієте про власний яблуневий сад, ягідник із чорницею чи теплицю для троянд? Можливо, вже навіть підібрали сорти рослин, які хотіли б вирощувати, але немає грошей на саджанці? Та й банківські кредити кусаються. Добра новина — до банку йти й не потрібно, адже кошти на власну справу дає держава. Завдяки урядовій програмі безповоротних грантів єРобота можна започаткувати сад, виноградник, ягідник чи теплицю. Від запуску програми у липні минулого року держава вже схвалила 98 грантів на понад 472 мільйони гривень. Регіони-лідери за площею садів та теплиць — Закарпаття, Київщина та Львівщина. А культурами, які найчастіше обирали українці, стали фундук, волоський горіх, лохина, чорниця і яблуні. Що потрібно зробити, щоб здобути грант за програмою “Свій сад” чи “Своя теплиця” від єРобота, розповідаємо у матеріалі.

Власні сад або теплиця: із чого почати?

Якщо ви вже гортали каталоги дерев та кущів, то знаєте, що вибір тут надзвичайно великий. Проте, щоб отримати грант від єРобота, треба обирати лише ті рослини, які є у переліку Міністерства аграрної політики: ознайомитися з ним можна на сайті відомства. Сума фінансування буде залежати від того, що саме плануєте садити. Найбільше коштів — до 400 тис. грн за гектар — можна залучити, якщо вирощуватимете лохину, чорницю, груші чи яблука. До 350 тисяч інвестицій виплатить держава на облаштування черешневого саду. За ліщину та волоський горіх можна отримати до 250 тисяч гривень. Найменше — до 140 тис. грн за гектар — Уряд інвестує у висадку смородини, обліпихи, сливи чи вишні.

Програма “Своя теплиця” не обмежує у виборі рослин для вирощування. Можна обирати все, що підходить для теплиць: від овочів та ягід, до зелені та квітів.

Скільки дерев треба посадити?

Скільки рослин буде у вашому саду чи теплиці, ви обираєте самостійно. Проте в умовах гранту є чіткі вимоги щодо площі проєктів. Зокрема, сад має бути не меншим за 1 гектар, проте й не більшим за 25 гектарів.

Теплицю можна проєктувати площею від 0,4 до 0,6 гектара — тоді допомога держави становитиме до 2 млн. гривень. Якщо площа теплиці становитиме від 0,8 до 1,2 гектара, держава може інвестувати у проєкт до 3,5 млн. гривень. Для теплиць площею від 1,6 до 2,4 гектара допомога уряду може сягати 7 млн. гривень. Важлива умова: земля і для саду, і для теплиці має бути у вашій власності чи оренді — на термін не менше 7 років.

Щоб отримати грант, потрібно зібрати багато папірців?

Після того, як визначилися із рослинами та площею саду, треба розробити план висадки насаджень. Цей документ потрібно буде додати до заяви, яку заповнюють на порталі “Дія”. На цьому ресурсі також є всі вимоги до проєкту та зразок, який допоможе створити модель власного саду.

Для отримання гранту на теплицю — потрібно розробити проєкт будівництва модульної теплиці. Проєкт також треба буде додати до заяви на порталі “Дія”. Як і у випадку з садом, зразок такого документу можна подивитися на сайті.

Важливо: для отримання грантів за програмами “Свій сад” та “Своя теплиця” треба заздалегідь зареєструвати ФОП чи мати зареєстровану юридичну особу. Також за умовами обох програм держава покриває 70% вартості проєкту, ще 30% коштів має додати сам фермер.

Повертати гроші державі не потрібно

Якщо власник саду чи теплиці дотримався всіх умов програми — повертати гроші державі не потрібно. Вимог лише кілька: створити необхідну кількість робочих місць та вести діяльність визначений час. Для садівника — не менше 5 років. Для власника теплиці — не менше 3 років після того, як звели конструкцію. Також потрібно вчасно сплачувати податки.

*Використані джерела: матеріали із сайту Кабміну, матеріали порталу Дія, матеріали із fb і telegram єРобота