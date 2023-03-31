Головне слово сьогодні – справедливість, для нашої держави та наших людей, які зазнали втрат через російську агресію – звернення Президента України

31.03.2023 23:17

Українці! Українки!

Головне слово сьогодні – справедливість. Справедливість – для нашої держави, для всіх наших людей, які втратили рідних, близьких, втратили здоров’я, дім, нормальне життя через російську агресію, через терор окупанта.

Відбулись наші спеціальні заходи – в Бучі, в річницю звільнення міста, і в Києві. Саміт і переговори, друга конференція United for Justice – «Об’єднані заради справедливості»…

Усе це – щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії, заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців, заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати.

І вони отримають. Стовідсотково. Ми це забезпечимо. Знайдемо формати, знайдемо інструменти.

Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає. Кожній державі, кожному лідеру, кожній міжнародній організації.

Сьогодні у нашому першому Бучанському саміті взяли участь представники майже п’ятдесяти країн. І це лише початок.

Дякую лідерам Словенії, Словаччини, Хорватії і Молдови, які сьогодні відвідали Україну, які особисто підтримали Бучу – вшанували пам’ять усіх, хто загинув у місті у час російської окупації.
І звичайно – я дякую нашим воїнам. Усім, хто бʼється за Україну зараз. Усім, хто бився за Україну з 14-го року. Усім, чиє життя буквально дає життя Україні.

Українці вистоять у цій війні. Ми звільнимо нашу землю і всіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено.

Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів.

Слава всім українським героям!

Слава нашому міцному народу!

Слава Україні!

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

АТАКА ДРОНАМИ / РІК ЗІ ЗВІЛЬНЕННЯ БУЧІ / ОБСТРІЛИ ЗАПОРІЖЖЯ І ХАРКІВЩИНИ // ВІЙНА. День 401

31.03.2023 19:25

СЕКРЕТИ ЗБЕРІГАННЯ ГРОШЕЙ. У Дніпрі “Concord Bank” провів екскурсію для дітей з гарячих точок

31.03.2023 17:48

В ЦНАПах Кам’янського запровадили “єдине-вікно” для ветеранів війни

31.03.2023 17:18

МИТТЄВА ДОПОМОГА. Лікарі Дніпра цілодобово повертають до життя поранених бійців

31.03.2023 15:07

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 31.03.2023

31.03.2023 8:45

400 днів нашої оборони від повномасштабної агресії – це колосальний шлях, який ми пройшли всі разом – звернення Президента України

30.03.2023 22:27
.