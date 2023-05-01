На кожен удар російські окупанти отримають нашу відповідь – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Цей понеділок і новий тиждень почав із годинної наради з усіма рівнями управління державою та захистом. Голова уряду, міністри, Офіс. Доповідали Головком, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО.

Перше питання – наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч, від опівночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим.

Обговорили на вранішній нараді ймовірну поведінку ворога найближчим часом, скоординували наші оборонні кроки.

Окремо – питання зброї та снарядів для наших воїнів. Також – ситуація на поки що окупованій території й протидія Росії. Жодного шансу окупанту на нашій землі! Ворогу – лише знищення.

Ось лише один приклад сьогодні. Чернігівщина, село Лизунівка, це північ області, неподалік державного кордону. Там російська авіабомба зруйнувала ще одну українську школу… На жаль, цей удар забрав життя підлітка – хлопець 2009 року народження… 14 років дитині! Він просто був неподалік школи. Мої співчуття рідним і близьким!

Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців… Мої співчуття родинам! Ще сорок людей – жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань.

На кожен такий удар російські окупанти отримають нашу відповідь. І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують щодня й щоночі. Які захищають наші позиції, відбивають російські штурми, допомагають своїм вогнем побратимам, хто поруч на позиціях, і по максимуму знищують окупанта. Що більше української влучності, що більше української взаємопідтримки, то швидше російське зло буде знищене.

Я дякую усім нашим партнерам, хто бачить спільне завдання України та світу саме так: очевидна поразка держави-терориста й справедливий мир для України та всієї Європи.

Сьогодні провів кілька нарад щодо нашої дипломатичної роботи у травні, яка наближає саме такий мир – справедливий, саме такий результат цієї війни – поразку окупанта.

Провів сьогодні й кілька телефонних переговорів. Подякував Канаді й особисто Премʼєр-міністру Трюдо за незмінну підтримку нашої держави. Ми готуємо програму довготривалої оборонної співпраці між Україною та Канадою. Дуже важливо: Канада вже почала конфіскацію російських активів. І це вагомий приклад для всіх інших у світі. Обговорили й санкційний тиск, і нашу політичну взаємодію.

Говорив сьогодні із Премʼєр-міністром Нової Зеландії Гіпкінсом. Подякував за принциповість у захисті міжнародного права – Нова Зеландія часто є серед лідерів у санкційних обмеженнях. Подякував і за участь Нової Зеландії в підготовці наших воїнів. Домовилися працювати над більшою консолідацією країн Тихоокеанського регіону для захисту міжнародних правил.

І ще одне.

Сьогодні – вже десята річниця з дня заснування однієї зі славетних українських військових частин, а саме – 140-го окремого центру спеціальних операцій. Це дуже майстерні воїни – рішучі, міцні та надзвичайно досвідчені. Вони брали участь в обороні та звільненні Київщини – Бучі, Гостомеля, Бородянки та інших міст і сіл, Харківщини – Ізюма, Чугуєва. Виконували стратегічно важливі місії на південних напрямках, потужно билися проти окупантів на Донбасі. Дякую вам, воїни!

Україна завжди памʼятатиме вашу сміливість, ніколи не забуде тих воїнів, які віддали свої життя у бою за державу. Хай буде їм шаною перемога нашої держави в цій війні!

Слава всім, хто бʼється заради України!

Слава всім, хто захищає і рятує наших людей!

Слава Україні!