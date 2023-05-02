Готуємо великий санкційний пакет, рішення вже незабаром – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Короткий звіт про сьогоднішній день.

Перше – військовий кабінет. Це особлива робота з ключовими командувачами й тими, хто забезпечує оборону. Зрозуміло, що це закрита робота, її деталі не оприлюднюються. Але так само, як і засідання Ставки, військовий кабінет теж працює регулярно для синхронізації наших найбільш важливих оборонних та активних дій.

Друге – санкції. Провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як наших, українських, та і спільних із партнерами.

Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксуємо кожен такий напрямок, працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет. Рішення вже незабаром.

Третє – міжнародні заходи. Цей травень і наступні місяці будуть доволі активними для України в міжнародній площині. Буде багато переговорної роботи, міжнародні заходи, які посилять нашу оборону. Все опрацьовуємо. Провів сьогодні кілька нарад щодо запланованого на цей тиждень і на найближчий час.

Четверте – провів нараду з главою уряду Шмигалем. Координація, підготовка рішень. Готуємо концептуальні безпекові рішення для розвитку України, нашої інфраструктури як зараз, так і після війни. Готуємось і до запланованих міжнародних зустрічей щодо відбудови України та відповідних переговорів із партнерами.

І п’яте – сьогоднішні міжнародні зустрічі й розмови.

Зустрівся з делегацією парламенту Португалії на чолі з головою парламенту. Продуктивно.

Подякував за підтримку нашої держави й людей. Тематика розмови – доволі широка, але головне все ж це те, що нас обʼєднує… Це безпека для всіх європейців, стабільність, а отже, це подальший розвиток і посилення європейської та євроатлантичної спільноти. В цьому контексті зазначив, яких рішень очікуємо від саміту партнерів у Вільнюсі в липні, саміту НАТО.

Говорив сьогодні з головою Африканського Союзу, Президентом Коморських Островів. Важлива розмова й важливі спільні розуміння. Подякував за підтримку на глобальних майданчиках, зокрема в ООН. Запросив приєднатися до реалізації нашої формули миру й запевнив, що Україна готова бути надійним гарантом продовольчої безпеки. Ми робимо все, щоб ліквідувати будь-яку шкоду від російської агресії як для наших людей, так і для всіх наших партнерів.

Дякую кожному у світі, хто підтримує Україну!

Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою заради нашої держави, на бойових постах та на бойових завданнях!

Особливо відзначу сьогодні воїнів 77-ї окремої аеромобільної та 93-ї окремої механізованої бригад, які обороняють Бахмутський напрямок. Справді результативно! Дякую, хлопці!

Слава Україні!