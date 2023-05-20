Новини Новини України ART-ВИШИВАНКА. Українські орнаменти надихають митців на неймовірні проєкти 20.05.2023 18:47 9 У Дніпрі до Дня вишиванки художники намалювали величезний мурал. Він присвячений війні та нашій символиці. І це – не єдиний арт-об’єкт у місті. Українські візерунки – не лише на сорочках та будівлях, а ще й у вигляді тату та кондитерських виробів Продовжити читання Уперед Українська на Каннському фестивалі /Ракети та дрони від Британії. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro У Дніпрі пройшов модний пок Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Міжнародні новини Новини Українська на Каннському фестивалі /Ракети та дрони від Британії. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ 20.05.2023 14:30 40 Новини Новини України ВИШИВАНКА – КОД НАЦІЇ. Які таємничі символи ховаються у візерунках? 20.05.2023 13:34 46 Новини Новини України ВИШИВАНКА ЗА КОРДОНОМ. Українці зі всього світу розповіли про власний одяг 20.05.2023 12:05 40 Mіські новини Новини HANDEMADE ВИШИВАНКИ. На Дніпропетровщині створюють унікальний одяг 20.05.2023 11:41 52 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.05.2023 20.05.2023 10:44 59 Mіські новини Новини 11 канал за кадром: як пройшли святкові спецвипуски? 19.05.2023 20:48 82