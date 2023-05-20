ART-ВИШИВАНКА. Українські орнаменти надихають митців на неймовірні проєкти

У Дніпрі до Дня вишиванки художники намалювали величезний мурал. Він присвячений війні та нашій символиці. І це – не єдиний арт-об’єкт у місті. Українські візерунки – не лише на сорочках та будівлях, а ще й у вигляді тату та кондитерських виробів

Продовжити читання