РАКЕТНА АТАКА ПО УКРАЇНІ / 75 ударів по Запоріжжю // ВІЙНА. День 453

22.05.2023 16:03 15

Не лише Дніпропетровщину, вночі окупанти атакували й Київщину. Наше ППО знищила майже всі повітряні сили. Ситуація ж на фронті – напружена. Ворог намається просуватися на Донеччині

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