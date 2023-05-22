Новини Новини України РАКЕТНА АТАКА ПО УКРАЇНІ / 75 ударів по Запоріжжю // ВІЙНА. День 453 22.05.2023 16:03 15 Не лише Дніпропетровщину, вночі окупанти атакували й Київщину. Наше ППО знищила майже всі повітряні сили. Ситуація ж на фронті – напружена. Ворог намається просуватися на Донеччині Продовжити читання Уперед ДНІПРОПЕТРОВЩИНА ПІД МАСОВАНОЮ АТАКОЮ: є руйнування та постраждалі. Що відомо на ранок? Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Через знеструмлення насосн У Дніпрі пройшов модний пок Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ДНІПРОПЕТРОВЩИНА ПІД МАСОВАНОЮ АТАКОЮ: є руйнування та постраждалі. Що відомо на ранок? 22.05.2023 16:01 13 Mіські новини Новини Масований ворожий удар по Дніпропетровщині: постраждали люди, є руйнування. Подробиці від ДСНС 22.05.2023 10:11 44 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.05.2023 22.05.2023 8:34 88 Новини Новини України У Хіросімі Україна була почесним учасником роботи «Великої сімки», а українська тематика – центральною – звернення Президента Володимира Зеленського 21.05.2023 21:51 71 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 21.05.2023 21.05.2023 7:49 82 Новини Новини України Залучаємо якнайбільше країн і лідерів заради України – звернення Президента Володимира Зеленського 20.05.2023 22:26 81