Перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія лише втрачатиме – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Провів сьогодні перше засідання Ставки після усіх важливих візитів, зустрічей і рішень – оборонних рішень, над якими ми працювали доволі довго й ось отримуємо їх у взаємодії з партнерами.

Передусім це стосується авіаційної коаліції – коаліції сучасних винищувачів для України.

Ми робимо все, щоб скоротити час до результату, до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами.

Зрозуміло, що цей глобальний крок дасть змогу розширити наші оборонні можливості. Бо лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною.

А з іншого боку, перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме – буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою.

Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, вистояв.

Ми підготуємо всю необхідну базу, щоб такий наш авіаційний перехід відбувся максимально швидко й ефективно.

Наші воїни вже довели, що можуть опанувати сучасну зброю так результативно, як від нас навіть не очікували. З літаками, я впевнений, буде так само успішно.

Головне – швидкість тренування і постачання, тобто час, який мине між рішеннями й реальним захистом нашого неба.

Сьогодні на Ставці, як і завжди, заслухав звіти командувачів, Головкома, керівника ГУР щодо поточної ситуації на фронті, нашої протидії окупанту й тих можливостей, які Росія збирається використати проти нас.

Знаємо, чим відповідати. Зокрема, це стосується ракетної загрози та постійного терору дронами-камікадзе.

Зараз Росія дедалі частіше вдається до так званих комбінованих ударів – різні типи ракет, різні типи дронів.

Дякую нашим Повітряним силам, усім нашим захисникам неба, нашій розвідці – за те, що наш захист удосконалюється швидше, ніж Росія встигає змінювати свою тактику терору.

Якщо взяти, до прикладу, лише одне знаряддя російського терору – іранські «Шахеди», то на сьогодні на рахунку наших воїнів майже 900 цих збитих дронів. Загалом же проти України було застосовано близько 1160 «Шахедів». Більшість – збиваємо.

І постійно шукаємо інструменти, щоб зробити кількість збиття іранських дронів повною.

Але сьогодні, зважаючи на те, що такі удари тривають постійно, хотів би звернутися безпосередньо до народу Ірану. До всіх – до суспільства, до іранських улемів, до кожної іранської родини, до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла?

Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати.

Хоч ми й навчилися збивати більшість ваших дронів-камікадзе, які ви передаєте Росії, але все ж таки є й влучання.

Коли іранський дрон убиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них удома, то для чого це вам, матері й батьки в Ірані? Коли ваш «Шахед» б’є по гуртожитку з нашими студентами, люди гинуть, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б’є другий «Шахед», забираючи життя уже тих, хто рятував життя інших… Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками Росії, але вашою, вашою зброєю.

Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, або в Ширазі, або Саккезі, або в будь-якому іншому місті вашої країни?

На жаль, іще більшу ізоляцію від світу, іще більші проблеми.

Для Росії мішень – абсолютно все. Житло, школи, лікарні, молитовні будинки, церкви, електростанції, ринки, навіть пункти видачі гуманітарної допомоги та автобусні зупинки… Вже є тисячі таких прикладів. Люди Ірану! Росія б’є по всьому, не розбираючи. Артилерією й мінометами, ракетами й дронами – тим, що в неї є, і тим, що від вашого імені Росії дають.

Я впевнений, ви маєте бути на іншому боці історії – не зі злом.

Росія почала цю війну заради поневолення. Це війна колонізатора проти сусідньої нації. Росія навіть краде людей – наших дітей! Тисячі й тисячі… Лише абсолютне зло може красти дітей іншого народу. І, йдучи проти українців, російські окупанти знищують усі інші національні спільноти, які століттями живуть на землі України. Тому підтвердження – спалені росіянами села греків-християн і системні репресії Росії проти кримськотатарського народу – нашої української мусульманської спільноти.

Люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби вас не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія.

Ваші «Шахеди», які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше й глибше на темний бік історії.

Слава всім, хто захищає життя!

Дякую всім у світі, хто допомагає посилювати нашу ППО, нашу авіацію й рятувати наших людей від російського терору!

Будемо сильними – будемо жити!

Слава Україні!