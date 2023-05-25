Що більше російських полонених візьмемо, то більше повернемо наших людей – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні є черговий позитивний результат у нашої команди, що займається обмінами. Повернули з російського полону ще 106 наших воїнів – вони билися на Бахмутському напрямку.

Дуже важливо те, що про багатьох із цих 160 людей узагалі не було жодної інформації – вони вважалися безвісти зниклими. Але ми їх знайшли. Повернули додому. Вісім офіцерів, 98 солдатів і сержантів…

Дякую всім, хто дав цей результат. Буданов, Єрмак, Усов, Лубінець, Малюк, Клименко – усі, хто готував цей обмін, – молодці! Просто молодці!

Звичайно, дякую й кожному нашому бійцю, які забезпечили наявність у нас відповідного обмінного фонду. Це мають пам’ятати всі на передовій: що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо.

Провів зустріч сьогодні в Києві з міністром оборони Швеції. Подякував за незмінну підтримку для нашої держави, для наших воїнів. Особливий наголос у зустрічі зробили на посиленні нашої оборони бронетехнікою. Обговорили й нашу авіаційну коаліцію, яку створюємо з партнерами.

Сьогодні Фінляндія відправила новий пакет оборонної підтримки – вже 16-й. Загальний обсяг цього пакету – понад 100 мільйонів євро. Дякую за це!

Є сьогодні й важливе рішення Ради Євросоюзу для України – ще на рік подовжено торговельну лібералізацію на українську продукцію. Фактично це повне скасування мит і квот до червня 24-го року. І це новий етап секторальної інтеграції нашої економіки – України та всього Європейського Союзу, те, що однозначно робить нас всіх у Європі сильнішими.

У процесі нашого просування у Євросоюз таку лібералізацію – поки тимчасову – ми маємо зробити постійною, і без жодних винятків та обмежень. Власне, як це й має відповідати духу єдиної та вільної Європи – без бар’єрів.

Я дякую за це рішення нашим європейським партнерам! Кожен, хто прагне сили й міцності для всієї Європи, ухвалює саме такі рішення.

Маємо бути свідомі того, що й після цього є ризик, що окремі обмеження все ж можуть залишитися. Якщо тиск окремих урядів на ЄС збережеться.

Але внутрішня політика не має перекривати спільні європейські цілі. Тож, упевнений, ми зможемо знайти таке рішення, зокрема для фермерів в Україні і в деяких країнах-сусідках, яке відповідатиме нашим спільним європейським інтересам і стандартам.

Мав честь сьогодні привітати з професійним днем нашу Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України. Подякував за те, що зв’язок в Україні й для держави, і для наших військових, і для звичайних громадян залишається стабільним попри всі загрози. Це важливий результат, який допомагає нам стійко та ефективно протидіяти російським окупантам.

Є за що подякувати й нашим воїнам Нацгвардії, зокрема на Запорізькому напрямку. Знищено пару російських «сушок» 15-ю бригадою оперативного призначення нашої Нацгвардії. Дякую двом нашим особливо влучним воїнам. До речі, один із них уже відзначений званням Героя України й має на своєму рахунку не лише ворожі літаки, а й збиту крилату ракету. Дякую, хлопці! Молодці.

Донецький напрямок… Особливо відзначилися 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 18-й і 137-й окремі батальйони морської піхоти та 74-й окремий розвідувальний батальйон. Дякую вам – кожному воїну! Кожному.

Слава всім, хто б’ється заради України! Дякую всім у світі, хто нам допомагає!

До речі, мав нагоду звернутися до спільноти американського Університету імені Джона Гопкінса. Це один із провідних навчальних закладів США. Його випускники й випускниці – потужні особистості, і деякі з них значно вплинули на політику. Побажав максимально цінувати час. Бо кожен день має значення. Що більше зробимо сьогодні, то швидше завершимо війну нашою перемогою. І тільки нашою.

Слава Україні!