НАЙМАСОВАНІША АТАКА НА КИЇВ / СИЛИ ППО ЗБИЛИ УСІ РАКЕТИ ТА ДРОНИ / Війна. День 460

Масована повітряна атака по столиці. Бомбили її одночасно ракетами та безпілотниками. Загалом у небі над Києвом наша ППО знищила 40 цілей. Пролунали вибухи також і на Миколаївщині. Над областю сили ППО збили три дрони-камікадзе. Приземлили такий і над Одещиною. Загалом уночі сили ППО знищили 67 повітряних цілей. Збили 37 крилатих ракет, 29 шахедів і розвідувальний безпілотник. Вдень знищили ще 11 «Іскандерів» над Києвом

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