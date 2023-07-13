До країн «Великої сімки», із якими ми вчора погодили гарантії безпеки для України, приєдналися вже шість держав – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий звіт за цей день.

Перше. Нарада з керівником Служби безпеки України Малюком. Нарада з керівниками розвідки: ГУР – Буданов, зовнішня розвідка – Литвиненко. Дуже уважно аналізуємо ситуацію – усе, що пов’язане з війною, і все, що важливо для внутрішньої безпеки.

Друге. Нарада з міжнародниками. Уряд, Офіс. Уже починаємо готуватися до наступного саміту НАТО у Вашингтоні. Зараз на саміті у Вільнюсі ми отримали хороші домовленості для України практично з усіма партнерами. Дуже хороша зустріч була у нас із Президентом Байденом, із його командою: міністр оборони Остін, радник із питань нацбезпеки Салліван.

З усіма у «Великій сімці», встигли зустрітись і з багатьма партнерами в НАТО. Тепер час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом. Є в нас Рада Україна – НАТО, і цей формат має працювати змістовно. Готуємо пропозиції нашим партнерам. Є нові домовленості щодо зброї, щодо техніки, щодо авіації, і зараз їх конкретизуємо. Обговорили сьогодні й підготовку Кримської платформи.

Дуже вдалу нашу домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО продовжуємо підготовкою договорів з країнами. Двосторонніх договорів. Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую! Впевнений: коло гарантів буде збільшуватися. Україна та Сполучені Штати вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до нашої спільної з «Великою сімкою» декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО.

Протягом часу, який є до Вашингтонського саміту, ми маємо разом із партнерами опрацювати все, про що говорили у Вільнюсі, а також сформувати нові спільні позиції, на які Україна та наші воїни однозначно заслуговують.

Говорив сьогодні з Президентом Південно-Африканської Республіки Рамафосою. Жодного дня не втрачаємо уваги до Формули миру та всього того, що потрібно, щоб реалізувати Формулу. Я запросив пана Президента приєднатися до нашої гуманітарної ініціативи «Зерно з України».

Ми однаково бачимо необхідним продовження Чорноморської зернової ініціативи. Дуже важливо, щоб не було жодних загроз продовольчій безпеці будь-де у світі. І в Росії повинні чітко усвідомлювати, що кожен, хто збільшує загрозу голоду, зокрема в критичних регіонах Африки, тероризує голодом увесь світ, а не когось одного.

Нещодавно в столиці Данії відбулася зустріч представників президентів і радників із зовнішньої політики та національної безпеки. Різні держави. Зустріч була присвячена саме Формулі миру та підготовці Глобального саміту миру. Я вдячний, що на зустрічі був представник Південно-Африканської Республіки. Вже готуємо й наступну таку зустріч.

І, звичайно, я хочу подякувати кожному нашому воїну, всім українським захисникам і захисницям. Цими днями у Вільнюсі, на саміті НАТО, на полях саміту НАТО, на всіх зустрічах Україна мала й має найбільшу повагу та підтримку партнерів за всі роки нашої незалежності. Повага – це завжди похідна від сміливості, а увага до будь-якої країни – це завжди наслідок наявних можливостей цієї країни. Україна – в центрі уваги партнерів. Вже не Росія, як десятиліттями раніше. І коли ми поставимо крапку у цій війні фіксацією російського програшу, повага й увага до України будуть назавжди зафіксовані в історії для всіх наступних поколінь нашого народу. Але це здобувається зараз у боях заради України, у наступах і в обороні.

Я дякую кожному й кожній, хто в бою, на бойових постах і в бойових завданнях! Я дякую всім, хто захищає наше небо і хто рухає вперед наші позиції на землі. Я дякую всім, хто працює, щоб у наших воїнів було все необхідне!

Слава Україні!