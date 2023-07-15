АТАКА ДРОНАМИ: є влучання на Запоріжжі //Війна. День 507

15.07.2023 13:58 27

Вночі ворог вкотре запустив безпілотники по Україні. Сили ППО збили чотири з шести “Шахедів”. Минулої доби знищили три розвідувальних БПЛА та три ударні дрони типу “Ланцет”. Утім є і влучання. Прильот – по інфраструктурному об’єкту у Запоріжжі. Поранення отримав чоловік.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

ПІДСУМКИ САМІТУ НАТО/НАШІ НА BURNING MAN/ЗАВОД ТАНКІВ В УКРАЇНІ. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ

15.07.2023 11:00 75

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.07.2023

15.07.2023 9:25 54

Кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність – звернення Президента України

14.07.2023 22:39 94

70 ПОШКОДЖЕНИХ БУДИНКІВ: МАСОВАНА ШАХЕДНА АТАКА ПО КРИВОМУ РОГУ

14.07.2023 19:17 121

16 з 17 ШАХЕДІВ ЗБИЛА ППО / РОКОВИНИ ТРАГЕДІЇ ВІННИЦІ / ПІД ОБСТРІЛАМИ 5 ОБЛАСТЕЙ//Війна. День 506

14.07.2023 18:19 107

ДРУЖИНА ПОЗА ЗАКОНОМ. росіянка у Дніпрі не може отримати посвідку на проживання

14.07.2023 17:07 129
.