АТАКА ДРОНАМИ: є влучання на Запоріжжі //Війна. День 507

Вночі ворог вкотре запустив безпілотники по Україні. Сили ППО збили чотири з шести “Шахедів”. Минулої доби знищили три розвідувальних БПЛА та три ударні дрони типу “Ланцет”. Утім є і влучання. Прильот – по інфраструктурному об’єкту у Запоріжжі. Поранення отримав чоловік.

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