Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Перше. Я провів сьогодні селектор. Ґрунтовні доповіді. Фронт, безпека, постачання снарядів. Командувачі, керівник СБУ, керівники розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки. Міністр внутрішніх справ, Міноборони. Детально й щоденно робимо все, щоб наші воїни мали все необхідне для активних дій.

Друге. Я дякую кожному нашому рятувальнику, кожному поліцейському, кожному волонтеру, кожному лікарю, які рятують наших людей після російських обстрілів. Сьогоднішні удари терористів по Сумщині, по Харківщині, по Донбасу, по Херсонщині, по Запоріжжю точно не залишаться без відповіді від наших воїнів.

Третє. Продовольча безпека. Готуємо розмову з паном Генсеком ООН.

Позиція України завжди була й буде максимально чіткою: ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. Якщо купка людей десь там у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах у різних державах: Єгипті або в Судані, у Ємені або в Бангладеш, у Китаї, в Індії, у Туреччині, в Індонезії, то світ має змогу показати, що шантаж не дозволений нікому.

Від першого дня повномасштабної агресії Росія зруйнувала вільне мореплавство в Чорному та Азовському морях. Росія била ракетами й дронами по наших портах, по зернових терміналах, навіть по елеваторах била. Єдиний можливий наслідок цього – це дестабілізація продовольчих ринків, соціальний хаос у країнах, які критично залежать від імпорту продовольства. Українське продовольство – це базова безпека для 400 мільйонів людей.

Торік світ відреагував правильно на російську загрозу продовольчій безпеці – разом із Туреччиною та ООН ми запустили Чорноморську зернову ініціативу. Її результати красномовні: майже 33 мільйони тонн агропродукції було експортовано до 45 держав світу. 60% обсягів пішли в країни Африки та Азії. Зокрема, це Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Судан, а також пішли і в Китай, і в Індію, і в Бангладеш, в Індонезію, в Пакистан, Ірак, Ліван, Ємен. І дуже важливо: наш продовольчий експорт дає змогу рятувати життя в таких країнах, як я вже сказав, як Ємен і Сомалі. Різних людей, різної релігії, різного етнічного походження. Але вони всі однаково мають право на життя!

Окрім експортної, ми запустили й гуманітарну ініціативу «Зерно з України». До неї долучилися 34 держави-донори – і я дякую кожному донору! – які допомогли врятувати від голоду людей передусім у країнах Африки.

Всі мають право на стабільність. Африка має право на стабільність. Азія має право на стабільність. Європа має повне право на стабільність. А отже, ми всі повинні дбати про безпеку – про захист від російського божевілля. І Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною та ООН – залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста.

Я направив офіційні листи Президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога в тристоронньому форматі – так, як це найнадійніше. Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Це потрібно для всіх у світі. І кожен, хто підтримає, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану.

Ще одне.

Хочу особливо подякувати Швеції. Наші шведські друзі затвердили стратегію допомоги Україні, зокрема з відбудовою. Стратегію до 27-го року. Це дуже важливо – сигнали довгострокової підтримки. Підтримки життя, відновлення життя, підтримки того, що російський терор однозначно програє. Пане Прем’єр-міністре Крістерссон, увесь уряд Швеції, кожен і кожна у Швеції – я дякую вам дуже!

Слава всім, хто допомагає нам захищатися від російського терору! Слава кожному нашому воїну! Слава нашому прекрасному народу!

Слава Україні!