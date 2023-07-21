Новини Новини України ВОДА – КРИВОМУ РОГУ. Перша гілка водопостачання запрацює у серпні 21.07.2023 18:05 50 Протяжністю понад 150 кілометрів! На Криворіжжі будують частину нового водогону. Він забезпечить питною міста та села, зневоднені внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. Запустити першу ланку планують вже у серпні Продовжити читання Уперед НЕБЕЗПЕЧНІ ГРИБИ! Дитина отруїлась мухоморами, які замовила в інтернеті Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ⚠️ Рівень води у ставку-ох "Річ у тому, вважає професор #пронікополь від 20.07.23 Два «золота» та одне «срібл Дніпропетровщина отримала Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини НЕБЕЗПЕЧНІ ГРИБИ! Дитина отруїлась мухоморами, які замовила в інтернеті 21.07.2023 17:27 63 Новини Новини України КАЛІБРИ ПО ЗЕРНОСХОВИЩУ ОДЕСИ / НА ЗАПОРІЖЖІ Є ЗАГИБЛІ НА ПІДПРИЄМСТВІ // Війна. День 513 21.07.2023 16:45 60 Новини Новини України МОБІЛЬНІ ЛАЗНІ. Для військових передали пересувні душові 21.07.2023 12:52 68 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 21.07.2023 21.07.2023 8:47 36 Новини Новини України Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно – звернення Президента України 20.07.2023 23:13 86 Новини Новини України Є ЖЕРТВИ ТА ПОРАНЕНІ: Південь України під черговим масованим ударом // Війна. День 512 20.07.2023 18:57 89