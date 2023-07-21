ВОДА – КРИВОМУ РОГУ. Перша гілка водопостачання запрацює у серпні

21.07.2023 18:05 50

Протяжністю понад 150 кілометрів! На Криворіжжі будують частину нового водогону. Він забезпечить питною міста та села, зневоднені внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. Запустити першу ланку планують вже у серпні

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

НЕБЕЗПЕЧНІ ГРИБИ! Дитина отруїлась мухоморами, які замовила в інтернеті

21.07.2023 17:27 63

КАЛІБРИ ПО ЗЕРНОСХОВИЩУ ОДЕСИ / НА ЗАПОРІЖЖІ Є ЗАГИБЛІ НА ПІДПРИЄМСТВІ // Війна. День 513

21.07.2023 16:45 60

МОБІЛЬНІ ЛАЗНІ. Для військових передали пересувні душові

21.07.2023 12:52 68

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 21.07.2023

21.07.2023 8:47 36

Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно – звернення Президента України

20.07.2023 23:13 86

Є ЖЕРТВИ ТА ПОРАНЕНІ: Південь України під черговим масованим ударом // Війна. День 512

20.07.2023 18:57 89
.