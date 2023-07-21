ВОДА – КРИВОМУ РОГУ. Перша гілка водопостачання запрацює у серпні

Протяжністю понад 150 кілометрів! На Криворіжжі будують частину нового водогону. Він забезпечить питною міста та села, зневоднені внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. Запустити першу ланку планують вже у серпні

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