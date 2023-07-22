Триває перевірка «військкоматів»: відповідальність за порушення неминуча – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Звіт за цей день.

Перше. Правоохоронці доповіли мені сьогодні про ситуацію з колишнім одеським «військкомом». Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов’язково представлять суспільству. Й загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто «військкоматів». І кожне таке «кабінетне» порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча.

Друге. Сьогодні завершилася процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент. Гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме у звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, дякую Кабінету Міністрів і Фонду гарантування вкладів за швидкі та ефективні кроки в межах законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в межах наявної в Росії системи, контролюється нашою державою.

Третє. Говорив із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна. Це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритет незмінний: це якнайшвидший вступ у НАТО, коли дадуть змогу безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир усій Європі. Говорили і про безпекову ситуацію нині, зокрема про російські агресивні кроки в Чорному морі. Будь-яка дестабілізація в цьому регіоні та зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми з відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза – найменший із можливих наслідків.

Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи «зернового коридору». У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень – рівень Ради Україна – НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку Раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати.

Четверте. Хочу подякувати всім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян.

Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую!

Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую!

Швеція – схвалено програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 2027 року. Дуже дякую!

Японія – підписано угоду між Світовим банком та Україною про позику в розмірі 1,5 млрд доларів під гарантії Японії. Дякую!

Австралія, Канада, Британія, США – санкції проти осіб, повʼязаних з агресією. Дякую!

Сполучені Штати – пакет військової допомоги. Артилерія, снаряди, ППО – усе те, що нині так нам потрібно. Дякую!

Німеччина – нове оборонне постачання для наших воїнів: танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячний!

І звичайно, наші воїни. Кожен і кожна, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях. Я дякую вам! Дякую, що наші Сили кожного дня нарощують тиск на окупантів. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців – воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на Півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку й за ваше просування вперед! Слава вам!

Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, – підрозділ Тимура. Дуже круті, хлопці! Молодці! Дякую!

Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильнішою!

Слава Україні!